Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne vzrástol

Washington 6. januára (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň mierne vzrástol, ale stále sa drží blízko 52-ročného minima. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v USA za sedem dní do 1. januára zvýšil o 7000 na 207.000 z revidovaných 200.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom odhadovali, že počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období klesne na 195.000 z pôvodných 198.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, vzrástol o 4750 na 204.500.



Týždenné žiadosti sú stále nižšie ako 220.000, čo je úroveň, ktorú dosahovali pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu v marci 2020 a zavedením blokád na jeho zastavenie. Tie pritom tvrdo zasiahli americkú ekonomiku. Zdá sa, že vysoko prenosný variant omikron zatiaľ nespôsobil výrazné prepúšťanie.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 25. decembra stúpol o 36.000 na 1,8 milióna osôb.



Masívne vládne výdavky na podporu ekonomiky počas pandémie a tiež očkovanie podporili zotavovanie hospodárstva USA. Americkí zamestnávatelia od apríla 2020 vytvorili 18,5 milióna nových pracovných miest. To je však stále o 3,9 milióna pracovných miest menej, než mali pred pandémiou.



Podľa prieskumu spoločnosti FactSet ekonómovia očakávajú, že piatková (7. 1.) správa o pracovných miestach ukáže, že ekonomika v decembri vytvorila ďalších 400.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 4,2 %, čo je blízko k tomu, čo ekonómovia považujú za plnú zamestnanosť.