Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň opäť klesol

Washington 3. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol druhý týždeň po sebe a dostal sa najnižšie od začiatku roka. To signalizuje pokračujúce zotavovanie trhu práce v USA a slabnúci vplyv omikronovej vlny.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 26. februára na sezónne upravenej báze padol o 18.000 na 215.000 z 233.000 (revízia z 232.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s poklesom len na 225.000. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 19. februára stúpol na 1,476 milióna z 1,474 milióna v týždni predtým, pričom ekonómovia prognózovali 1,420 milióna.



Počet nových žiadostí sa v posledných týždňoch nepretržite znižoval po tom, ako sa v polovici januára dočasne dostal takmer až na 300.000 a najvyššie od októbra. To však bolo len dočasné zhoršenie spôsobené vysoko nákazlivým koronavírusovým variantom omikron. V decembri počet nových žiadostí o podporu klesol až na 52-ročné minimum 188.000.