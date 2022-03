Počet nových žiadostí o podporu v USA klesol na vyše 50-ročné minimum

Washington 24. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol viac, než sa očakávalo, a bol najnižší za vyše 50 rokov. To znamená, že trh práce v USA zostáva silný a nič nenasvedčuje jeho ochladeniu v najbližšom čase.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 19. marca na sezónne upravenej báze padol o 28.000 na 187.000 z revidovaných 215.000 (pôvodne 214.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od septembra 1969. Ekonómovia počítali s počtom nových žiadostí na úrovni 210.000. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 12. marca klesol na 1,350 milióna z 1,419 milióna v týždni predtým, pričom ekonómovia prognózovali 1,400 milióna. Počet takzvaných pokračujúcich žiadostí o podporu bol najnižší od januára 1970.