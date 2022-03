Počet nových žiadostí o podporu v USA mierne vzrástol

Washington 31. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne stúpol z viac než 50-ročného minima dosiahnutého v týždni predtým. To signalizuje, že trh práce v USA zostáva silný a nič nenasvedčuje jeho ochladeniu v najbližšom čase.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 26. marca na sezónne upravenej báze vzrástol o 14.000 na 202.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 196.000. V predchádzajúcom týždni sa dostal počet nových žiadostí na revidovaných 188.000 (pôvodne 187.000), čo bolo najmenej od septembra 1969. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 19. marca klesol na 1,307 milióna z revidovaných 1,342 milióna (pôvodne 1,350 milióna) v týždni predtým. Ekonómovia počítali so znížením na 1,340 milióna.