Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 7. apríla (TASR) - Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol viac, ako ekonómovia odhadovali. To signalizuje čoraz napätejšiu situáciu na na trhu práce a silný dopyt po zamestnancoch, čo by mohlo prispieť k udržaniu vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za sedem dní do 2. apríla znížil o 5000 na 166.000 z revidovaných 171.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období klesne na 200.000 z pôvodných 202.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, klesol o 8000 na 170.000.



Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by rusko-ukrajinská vojna mala vplyv na trh práce v USA, kde v marci pribudlo až 431.000 nových pracovných miest.



Marec bol pritom 11. mesiacom v rade, keď americké firmy prijali viac ako 400.000 nových ľudí. Miera nezamestnanosti tak klesla na dvojročné minimum 3,6 % a je už len o jednu desatinu percentuálneho bodu nad úrovňou pred pandémiou nového koronavírusu.