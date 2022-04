Počet nových žiadostí o podporu v USA vzrástol

Washington 14. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne stúpol, naďalej sa však pohybuje v blízkosti viac než 50-ročného minima. Firmy sa snažia udržať si zamestnancov, keďže na trhu je nedostatok pracovnej sily.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom sa 9. apríla na sezónne upravenej báze vzrástol o 18.000 na 185.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zvýšením len na 170.000. V predchádzajúcom týždni sa dostal počet nových žiadostí na revidovaných 167.000 (pôvodne 166.000), čo bolo najmenej od roku 1968. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 2. apríla klesol na 1,475 milióna z revidovaných 1,523 milióna v týždni predtým. Ekonómovia počítali so znížením na 1,500 milióna.



Aj keď sa počet nových žiadostí o podporu zvýšil o niečo viac, než sa očakávalo, naďalej zostáva v blízkosti 54-ročného minima zaznamenaného v týždni predtým. Na porovnanie, počas roka 2019, teda ešte pred vypuknutím pandémie, priemerný týždňový počet nových žiadostí predstavoval okolo 218.000.