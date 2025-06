Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 26. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.



Ministerstvo práce uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 21. júna klesol o 10.000 na 236.000 z revidovaných 246.000 v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí o podporu sa nezmení a zostane na úrovni 245.000 pôvodne oznámenej za predchádzajúci týždeň.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období tiež mierne klesol, o 750 na 245.000.



Ale počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 14. júna zvýšil o 37.000 na 1,974 milióna. Prekročil tak odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne 1,95 milióna. Ide o najvyšší počet poberateľov podpory od novembra 2021, čo naznačuje, že nezamestnaní si ťažšie hľadajú prácu.