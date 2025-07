Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 17. júla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti nečakane klesol, už piaty týždeň po sebe. Dosiahol pritom najnižšiu úroveň za tri mesiace. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.



Ministerstvo práce uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 12. júla klesol o 7000 na 221.000 z revidovaných 228.000 v predchádzajúcom týždni. Bol to najnižší počet nových žiadostí od apríla. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí o podporu sa minulý týždeň zvýši o 8000 na 235.000 z pôvodných 227.000 týždeň predtým.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol tiež, a to o 6250 na 229.500.



A počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 5. júla takmer nezmenil, keďže stúpol len o 2000 na 1,956 milióna osôb.