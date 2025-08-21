< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 16. augusta zvýšil o 11.000 na 235.000 z nerevidovaných 224.000 týždeň predtým.
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol. A oveľa viac, ako ekonómovia očakávali. Stále sa však drží blízko úrovní, ktoré sú známkou zdravého trhu práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Americké ministerstvo práce vo štvrtok uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu sa za týždeň do 16. augusta zvýšil o 11.000 na 235.000 z nerevidovaných 224.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období stúpne len na 225.000.
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni vzrástol o 4500 na 226.250 z 221.750.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 9. augusta stúpol o 30.000 na 1,97 milióna, čo je najviac od 6. novembra 2021.
