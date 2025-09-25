< sekcia Ekonomika
Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol
Autor TASR
Washington 25. septembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a portálu RTTNews.
Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 20. septembra znížil o 14.000 na 218.000 z revidovaných 232.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu v sledovanom období, naopak, stúpne na 235.000 z pôvodne uvádzaných 231.000 za predchádzajúci týždeň.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v minulom týždni klesol o 2750 na 237.500.
Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 13. septembrom znížil o 2000 na 1,93 milióna osôb.
Týždenné žiadosti o dávky v nezamestnanosti sa považujú za ukazovateľ prepúšťania a od pandémie ochorenia COVID-19 sa ustálili na historicky nízkych úrovniach, pričom sa pohybujú v rozmedzí 200.000 až 250.000.
