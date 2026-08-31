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Počet obyvateľov Talianska do roku 2050 klesne o štyri milióny
Premiérka Giorgia Meloniová pri nástupe do funkcie pred štyrmi rokmi uviedla, že zvýšenie pôrodnosti bude prioritou vlády, jej snahy však podľa Reuters priniesli len mizivé výsledky.
Autor TASR
Rím 31. augusta (TASR) - Počet obyvateľov Talianska do roku 2050 klesne o takmer štyri milióny, v pondelok na to upozornil taliansky štatistický úrad ISTAT. V krajine zároveň stúpne podiel starších ľudí, čo ohrozí udržateľnosť talianskeho hospodárstva a systému sociálneho zabezpečenia. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
V nových demografických prognózach ISTAT uviedol, že počet obyvateľov Talianska klesne z 58,9 milióna na začiatku roka 2025 na 55 miliónov v roku 2050 a následne klesne na 45,8 milióna do 2080.
Premiérka Giorgia Meloniová pri nástupe do funkcie pred štyrmi rokmi uviedla, že zvýšenie pôrodnosti bude prioritou vlády, jej snahy však podľa Reuters priniesli len mizivé výsledky.
Počet narodených detí od roku 2008 neustále klesá a minulý rok sa znížil na približne 355.000, čo je najmenej od zjednotenia Talianska v roku 1861, zatiaľ čo množstvo úmrtí rastie najmä v dôsledku starnutia obyvateľstva.
Z prognóz ISTAT vyplýva, že ročný počet narodených detí by sa mal do roku 2030 udržať na stabilnej úrovni, avšak do roku 2050 klesne na 335.000.
Predpokladá sa, že počet úmrtí vzrastie z približne 652.000 v minulom roku na 869.000 v roku 2058, keď veľká povojnová generácia dosiahne vysoký vek.
Podiel Talianov vo veku 65 rokov a viac podľa očakávaní zase vzrastie z 24,7 percenta v roku 2025 na 34,5 percenta v roku 2050, zatiaľ čo podiel ľudí v produktívnom veku, definovanom od 15 do 64 rokov, klesne z 63,4 percenta na 55,3 percenta. Klesajúci počet pracujúcich a pribúdajúci dôchodcovia budú predstavovať „nové výzvy pre hospodársky systém a sociálne zabezpečenie“, uviedol ISTAT.
Demografický pokles bude v rámci krajiny nerovnomerný. Predpokladá sa, že najväčšie úbytky postihnú chudobnejšie južné regióny Talianska, kde populácia klesne z 19,7 milióna v roku 2025 na 16,7 milióna v 2050, zatiaľ čo stredné a severné regióny zaznamenajú miernejší pokles.
V nových demografických prognózach ISTAT uviedol, že počet obyvateľov Talianska klesne z 58,9 milióna na začiatku roka 2025 na 55 miliónov v roku 2050 a následne klesne na 45,8 milióna do 2080.
Premiérka Giorgia Meloniová pri nástupe do funkcie pred štyrmi rokmi uviedla, že zvýšenie pôrodnosti bude prioritou vlády, jej snahy však podľa Reuters priniesli len mizivé výsledky.
Počet narodených detí od roku 2008 neustále klesá a minulý rok sa znížil na približne 355.000, čo je najmenej od zjednotenia Talianska v roku 1861, zatiaľ čo množstvo úmrtí rastie najmä v dôsledku starnutia obyvateľstva.
Z prognóz ISTAT vyplýva, že ročný počet narodených detí by sa mal do roku 2030 udržať na stabilnej úrovni, avšak do roku 2050 klesne na 335.000.
Predpokladá sa, že počet úmrtí vzrastie z približne 652.000 v minulom roku na 869.000 v roku 2058, keď veľká povojnová generácia dosiahne vysoký vek.
Podiel Talianov vo veku 65 rokov a viac podľa očakávaní zase vzrastie z 24,7 percenta v roku 2025 na 34,5 percenta v roku 2050, zatiaľ čo podiel ľudí v produktívnom veku, definovanom od 15 do 64 rokov, klesne z 63,4 percenta na 55,3 percenta. Klesajúci počet pracujúcich a pribúdajúci dôchodcovia budú predstavovať „nové výzvy pre hospodársky systém a sociálne zabezpečenie“, uviedol ISTAT.
Demografický pokles bude v rámci krajiny nerovnomerný. Predpokladá sa, že najväčšie úbytky postihnú chudobnejšie južné regióny Talianska, kde populácia klesne z 19,7 milióna v roku 2025 na 16,7 milióna v 2050, zatiaľ čo stredné a severné regióny zaznamenajú miernejší pokles.