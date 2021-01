Počet odhalených škodlivých súborov sa vlani medziročne zvýšil o 5,2 %

Bratislava 25. januára (TASR) – Priemerný denný počet škodlivých súborov sa vlani medziročne zvýšil o 5,2 %. Vyplýva to z údajov kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Firma vlani odhalila denne v priemere 360.000 nových škodlivých súborov. Narástol najmä počet trójskych koní, a to o 40,5 %, a takzvaných zadných vrátok – špecifický typ trójskeho koňa, ktorý útočníkovi umožňuje vzdialenú kontrolu nad infikovaným zariadením – a to o 23 %.



Viac ako 60 % vlaňajších odhalených škodlivých súborov tvorili nešpecifické trójske kone. Kyberútočníci však využívali aj takzvané červy – škodlivé programy, ktoré sa v systéme samé replikujú. Na ústupe však bol advér – program, ktorý užívateľa bombarduje reklamou. Ten v porovnaní s rokom 2019 klesol o 35 %.



"Prevažná väčšina odhalených škodlivých súborov (89,9 %) sa objavila prostredníctvom súborov Windows PE – čo je formát súboru špecifický pre operačné systémy Windows," spresnili experti. Zároveň klesol počet nového malvéru súvisiaceho s operačným systémom Android, a to o 13,7 %. Pre prácu a štúdium z domu sa útočníci podľa odborníkov presunuli práve na laptopy a počítače.



"Taktiež došlo k 27-percentnému nárastu počtu rôznych skriptov – odosielaných prostredníctvom škodlivých e-mailových kampaní, alebo vyskytujúcich sa na infikovaných webových stránkach, čo by mohlo opäť odrážať skutočnosť, že ľudia trávili viac času na internete a útočníci sa pokúsili túto skutočnosť využiť," podotkli experti.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Miroslava Kořena je ťažké povedať, či boli útočníci aktívnejší, alebo či sa odhalilo viac útokov pre vyššiu mieru využívania internetu. "Tak či onak, v roku 2020 sme zaznamenali značný nárast počtu nových škodlivých súborov a tento trend bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj v roku 2021, keďže zamestnanci budú aj naďalej pracovať z domu, a takisto mnohé krajiny budú implementovať rôzne obmedzenia," predpovedá Kořen.



Ako prevenciu pred kyberútokmi odporúčajú experti venovať zvýšenú pozornosť podozrivým súborom a prílohám od neznámych zdrojov a hlavne ich neotvárať. Takisto radia neinštalovať a nesťahovať aplikácie z nedôveryhodných zdrojov a neklikať na žiadne odkazy prijaté z neznámych zdrojov, ani na podozrivé online reklamy. Heslá by mali byť silné a jedinečné a užívatelia by nemali zabúdať ani na aktualizácie.