Počet ohrozených ľudí chudobou stúpol, vlani ich bolo 980.000

Bratislava 2. júla (TASR) - Minulý rok bolo na Slovensku ohrozených rizikom chudoby alebo sociálnym vylúčením 980.000 ľudí, čo predstavuje 18,3 % na celkovom počte obyvateľov. Medziročne ide o zvýšenie o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.), teda približne o 37.000 osôb. Vyplýva to zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2024, ktorú predložilo na vládu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a tá ju vzala na vedomie.



Najviac boli ohrozené chudobou či sociálnym vylúčením neúplné rodiny s deťmi, celkovo 37,8 %. Ďalej nasledovali rodiny s tromi a viac závislými deťmi, ktorí predstavovali 32,7 %, jednotlivci vo veku 65 rokov a viac, konkrétne 29,6 % a následne jednotlivci s 28,3 %. „Z hľadiska vekového rozdelenia sú najrizikovejšou skupinou práve deti vo veku 0 - 17 rokov (22,6 %), respektíve deti vo veku 0 - 15 rokov (22,7 %),“ uviedlo MPSVR vo vlastnom materiáli.



Najnižšie riziko chudoby bolo zaznamenané u domácností s dvomi dospelými osobami, kde aspoň jeden z nich má viac ako 65 rokov. Oproti roku 2023 došlo aj k poklesu chudoby u rodín s tromi a viac deťmi, a to o 4,6 p. b. či u osamelých rodičov s najmenej jedným závislým dieťaťom, celkovo o 11,2 p. b. Naopak, najvyššie riziko chudoby bolo u nezamestnaných na úrovni 64,1 %, čo je nárast oproti roku 2023 o 11,2 p. b. V skupine zamestnaných došlo tiež k rastu o dva percentuálne body.



Vlani bolo ohrozených mierou rizika chudoby viac žien ako mužov, a to 14,8 % vs. 14,1 %. Výrazný vplyv na to má podľa rezortu práce najmä nerovnosť príjmov. Hranica rizika chudoby sa medziročne pre domácnosť jednotlivca zvýšila o 10,4 %, čo je mesačne o 48 eur na 509 eur.