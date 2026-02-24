< sekcia Ekonomika
Počet osôb cestujúcich verejnou dopravou v roku 2025 stúpol o 5 %
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Osobnou verejnou dopravou sa počas roku 2025 prepravilo takmer 750 miliónov cestujúcich (číslo vyjadruje počet ciest), medziročne ich počet stúpol o 5 %. Počet zrealizovaných ciest prevýšil predkovidové hodnoty (z roku 2019) o takmer 7 %. Doprava, podobne ako cestovný ruch, bola zasiahnutá pandémiou v rokoch 2020 až 2022. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Počas roka 2025 sa najviac, až 88 %, ciest zrealizovalo cestnou dopravou. Počet cestujúcich diaľkovou, prímestskou či mestskou cestnou dopravou dosiahol takmer 656 miliónov cestujúcich, o 4,7 % viac ako v roku 2024. Pozitívny výsledok bol dôsledkom medziročných prírastkov cestujúcich železnicou a MHD. Naopak, v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave (v ostatnej cestnej doprave) počet cestujúcich medziročne klesol o 1,5 % na úroveň takmer 154 miliónov cestujúcich.
Výkony, ktoré zohľadňujú aj prepravné vzdialenosti, medziročne vzrástli o 11,8 % na 12,1 miliardy osobokilometrov. Rast výkonov bol dôsledkom nárastu osobokilometrov v prímestskej a diaľkovej (ostatnej cestnej) doprave o takmer 16 % a tiež v MHD o takmer 6 %.
Ukazovatele nákladnej dopravy počas roka 2025 potvrdili pokračujúcu prehlbujúcu stagnáciu objemov prepravených tovarov. V súhrne sa za rok prepravilo viac ako 198 miliónov ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 6,4 %. Celkovo sa až 75 % objemov tovarov prepravilo po ceste a 18 % po železnici. Výsledok ovplyvnilo najmä medziročné zníženie objemu prepraveného tovaru v ostatnej doprave, vrátane potrubnej dopravy, o vyše 46 % a tiež vo verejnej cestnej doprave o 4,5 % (podniky s hlavným predmetom činnosti v doprave). Celkový trend poklesu potvrdilo aj zníženie tovaru prepraveného po železnici o 5,8 %.
Výkony v tonokilometroch zohľadňujúce prepravné vzdialenosti sa v nákladnej doprave medziročne znížili o 7,6 % na 36,2 miliardy tonokilometrov. Pokles prepravných vzdialeností zaevidovala ako železničná, tak aj oba druhy cestnej dopravy (verejná aj neverejná).
Verejnou osobnou dopravou sa počas 4. štvrťroku 2025 odviezlo 193 miliónov cestujúcich a ich počet medziročne vzrástol o 4,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zatiaľ, čo počet ciest železničnou dopravou medziročne mierne klesol na 18,3 milióna ciest, v cestnej doprave počet cestujúcich rástol. V prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave počet ciest prekročil 41 miliónov, čo bolo medziročne viac o 5 % a podobné tempo rastu zaznamenali aj cestujúci MHD, keď počet ich ciest dosiahol takmer 129 miliónov. Dlhodobo takmer 90 % ciest verejnou dopravou sa realizuje cestou dopravou.
Výkony osobnej dopravy, zohľadňujúce aj dĺžky ciest boli vo 4. štvrťroku medziročne vyššie o 9,5 %, ich počet dosiahol tri miliardy osobokilometrov. Priemerná prepravná vzdialenosť železnicou medziročne klesla na úroveň 51 kilometrov a, naopak, v prímestskej a diaľkovej autobusovej doprave (ostatnej cestnej doprave) priemerná dĺžka cesty medziročne stúpla na 32 kilometrov.
Objem nákladnej prepravy vo 4. štvrťroku roku 2025 medziročne klesol o 4,2 %, na 50,1 milióna ton prepraveného tovaru. Celkový pokles bol ovplyvnený najmä medziročným polovičným znížením objemu tovaru v ostatnej doprave, ktorej rozhodujúcou zložkou je potrubná doprava. V podielovo najvýznamnejšej cestnej doprave, objem tovaru medziročne stúpol o 3,7 %. Bol to dôsledok viac ako 14 % medziročného nárastu objemu tovaru prepraveného neverejnou dopravou (20,4 milióna ton), teda podnikmi, ktoré majú dopravu len ako vedľajší, nie hlavný predmet činnosti.
Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravné vzdialenosti dosiahli 9 miliárd tonokilometrov, medziročne ich objem klesol o 4,6 %.
