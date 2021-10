Počet osobných bankrotov sa medziročne zvýšil takmer o tretinu

Bratislava 12. októbra (TASR) - V treťom štvrťroku zbankrotovalo 2663 obyvateľov Slovenska, čo je v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 30,92 percenta. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku je nárast bankrotov ešte výraznejší, a to o viac ako 45 %, vyplýva z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



„Zároveň sme v septembri zaznamenali najväčší počet osobných bankrotov v tomto roku. Od júna je to štvrtý mesiac za sebou, v ktorom bol počet bankrotov väčší než v rovnakom období minulého roka a od začiatku tohto roka. Medzi dlžníkmi v minulom mesiaci sme identifikovali tri manželské páry a dve príbuzenské väzby. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 4,3 % dlžníkov z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v septembri,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V septembri bolo na Slovensku vyhlásených 955 osobných bankrotov, čo je najviac v tomto roku. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, v ktorom zbankrotovalo 849 občanov Slovenska, je to o 12,49 percenta viac. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď v septembri 2020 zbankrotovalo 529 obyvateľov Slovenska, to predstavuje medziročný nárast až o 80,53 percenta.



Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2021 bolo vyhlásených 55.170 osobných bankrotov.