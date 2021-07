Počet osobných bankrotov sa v 2. štvrťroku medziročne znížil

Bratislava 8. júla (TASR) - V druhom štvrťroku 2021 zbankrotovalo 1836 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 2834 osobnými bankrotmi ide o pokles o 35,22 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od januára do marca zbankrotovalo 1250 dlžníkov, ich v druhej štvrtine roka 2021 bolo viac o 46,88 percenta. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



V júni 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 821 osobných bankrotov. V porovnaní s júnom 2020 s 816 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast o 0,61 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v máji 2021 zbankrotovalo 596 dlžníkov, ich bolo o 37,75 percenta viac.



„V júni sme zaznamenali najväčší počet osobných bankrotov v tomto roku. Je to zatiaľ jediný mesiac v tomto roku, v ktorom bol počet bankrotov väčší než v rovnakom období minulého roka,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Z celkového počtu bankrotov súdy vyhlásili 811 konkurzov a desiati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Najväčší podiel, a to 767 bankrotov, bolo vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 54 na majetok fyzických osôb – podnikateľov.



Medzi dlžníkmi v minulom mesiaci identifikovali 28 manželských párov a šesť príbuzenských väzieb. Adresu na obecnom, miestnom alebo mestskom úrade, prípadne na virtuálnej adrese malo 112 dlžníkov, čo predstavuje 13,64 percenta z celkového počtu ľudí, ktorí v júni zbankrotovali. Zároveň bol vyhlásený konkurz na majetok 11 osobám, ktorým súdy uložili aj trest prepadnutia majetku. Tieto prípady však CRIF SK nezahrnul do štatistík osobných bankrotov, keďže s účinnosťou od 1. januára 2018 dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody.



Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2021 zbankrotovalo 52.507 obyvateľov Slovenskej republiky.