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Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil
Za prvý polrok 2026 využilo inštitút osobného bankrotu celkovo 3246 dlžníkov.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil o 44 %, keď súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo 1041 ľudí, čo bol najvyšší počet od apríla roku 2023 a zároveň tretí najvyšší počet za ostatných päť rokov. Medzimesačne sa počet osobných bankrotov takmer nezmenil. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov CRIF - Slovak Credit Bureau. Za prvý polrok 2026 využilo inštitút osobného bankrotu celkovo 3246 dlžníkov.
„Pokiaľ sa pozrieme na kvartálne štatistiky, v druhom kvartáli tohto roka sa bankroty zvýšili takmer o 16 %. V prvom kvartáli sa v bankrote ocitlo 1503 a v druhom 1743 Slovákov. V druhom kvartáli sme nezaznamenali žiadne anomálie z pohľadu počtu bankrotov, oscilovali na približne rovnakej úrovni. Výkyvy neboli ani pri vzdelanostnej úrovni či v zastúpení pohlaví dlžníkov. V medziročnom kvartálnom porovnaní máme aktuálne priaznivejšie čísla, evidujeme pokles o 34 %,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najčastejšie sa do konkurzu dostali tridsiatnici, ktorí tvorili viac ako tretinu (33,9 %) dlžníkov. Nasledovali štyridsiatnici (27,8 %). V štatistike pribudlo aj 49 dlžníkov vo veku nad 60 rokov a šesť seniorov 70+. Stabilným trendom je vyšší podiel dlžníkov mužov, v júni ich bolo 378, žien bolo 204. Nezmenil sa ani ukazovateľ vzdelanosti, bankrot postihuje v drvivej väčšine ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. V júni bol ich počet 563 a podiel viac ako 96,7 %. Zvyšok tvorilo 15 vysokoškolsky vzdelaných mužov a štyri ženy.
V rozdelení podľa regiónov dominovali v júni v počte osobných bankrotov Prešovský kraj so 128 dlžníkmi a Banskobystrický kraj s 88 dlžníkmi, v tesnom závese nasledoval Košický kraj s 84 dlžníkmi. Najlepšie obstáli Bratislavský a Žilinský kraj, odkiaľ pochádzalo zhodne po 34 dlžníkov. Z Trnavského kraja pochádzalo 76, Nitrianskeho 72 a Trenčianskeho 66 dlžníkov.
Z celkového množstva 582 bankrotov bolo 90,7 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (528) a 9,3 % na majetok podnikateľov (54). V júni súdy zároveň zrušili 544 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 515 zrušených pre nedostatok majetku a 29 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
„Pokiaľ sa pozrieme na kvartálne štatistiky, v druhom kvartáli tohto roka sa bankroty zvýšili takmer o 16 %. V prvom kvartáli sa v bankrote ocitlo 1503 a v druhom 1743 Slovákov. V druhom kvartáli sme nezaznamenali žiadne anomálie z pohľadu počtu bankrotov, oscilovali na približne rovnakej úrovni. Výkyvy neboli ani pri vzdelanostnej úrovni či v zastúpení pohlaví dlžníkov. V medziročnom kvartálnom porovnaní máme aktuálne priaznivejšie čísla, evidujeme pokles o 34 %,“ uviedla hlavná analytička CRIF Jana Marková.
Najčastejšie sa do konkurzu dostali tridsiatnici, ktorí tvorili viac ako tretinu (33,9 %) dlžníkov. Nasledovali štyridsiatnici (27,8 %). V štatistike pribudlo aj 49 dlžníkov vo veku nad 60 rokov a šesť seniorov 70+. Stabilným trendom je vyšší podiel dlžníkov mužov, v júni ich bolo 378, žien bolo 204. Nezmenil sa ani ukazovateľ vzdelanosti, bankrot postihuje v drvivej väčšine ľudí so základným a stredoškolským vzdelaním. V júni bol ich počet 563 a podiel viac ako 96,7 %. Zvyšok tvorilo 15 vysokoškolsky vzdelaných mužov a štyri ženy.
V rozdelení podľa regiónov dominovali v júni v počte osobných bankrotov Prešovský kraj so 128 dlžníkmi a Banskobystrický kraj s 88 dlžníkmi, v tesnom závese nasledoval Košický kraj s 84 dlžníkmi. Najlepšie obstáli Bratislavský a Žilinský kraj, odkiaľ pochádzalo zhodne po 34 dlžníkov. Z Trnavského kraja pochádzalo 76, Nitrianskeho 72 a Trenčianskeho 66 dlžníkov.
Z celkového množstva 582 bankrotov bolo 90,7 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (528) a 9,3 % na majetok podnikateľov (54). V júni súdy zároveň zrušili 544 konkurzov vyhlásených v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 515 zrušených pre nedostatok majetku a 29 po splnení konečného rozvrhu výťažku.