Počet osobných bankrotov v 2. štvrťroku sa medziročne znížil

Bratislava 6. júla (TASR) – V druhom štvrťroku súdy na Slovensku schválili 2834 osobných bankrotov, čo je o približne pätinu menej ako v prvom kvartáli a medziročne ide o pokles o 34,7 %. Vlani v rovnakom období súdy rozhodli o oddlžení 4338 občanov Slovenska. Vyplýva to z analýzy správcu slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Pokles mohli spôsobiť aj obmedzenia činnosti úradov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



„Za poklesom osobných bankrotov v druhom štvrťroku 2020 môžeme skôr hľadať pre koronavírus obmedzené pracovné kapacity ľudí, ktorí sa na celom procese vyhlásenia osobných bankrotov podieľajú – od pracovníkov kancelárií Centra právnej pomoci, ktorí žiadosti prijímajú a spracúvajú, až po sudcov jednotlivých súdov, ktoré osobné bankroty vyhlasujú," povedala hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



„Predpokladáme, že dôsledky pandémie nového koronavírusu sa v štatistikách osobných bankrotov pri nových dlžníkoch prejavia najskôr koncom roka 2021 alebo až v roku 2022," dodala.



V júni bolo na Slovensku vyhlásených 816 osobných bankrotov, z toho najviac súdy vyhlásili v Bratislavskom kraji, a to 203, a najmenej v Žilinskom kraji, kde sa do tohto režimu dostalo 55 ľudí. Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote vydaných v júni 2020 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 807 dlžníkov, čo je 98,90 %. Pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo deväť dlžníkov. Od roku 2006, keď začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2020 zbankrotovalo 44 642 dlžníkov.