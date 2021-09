Počet osobných bankrotov v SR v auguste medziročne vzrástol o štvrtinu

Bratislava 6. septembra (TASR) - V auguste zbankrotovalo 849 občanov Slovenska, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o viac ako štvrtinu. Zároveň ide o druhý najvyšší počet osobných bankrotov v tomto roku. Vyplýva to z aktuálnej analýzy správcu úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V medziročnom porovnaní rastie počet osobných bankrotov už tretí mesiac po sebe. Vyšší počet bankrotov povolili súdy v tomto roku iba v júli, keď zbankrotovalo 859 dlžníkov.



"Až 177 bankrotov pripadá na ľudí bez trvalého bydliska, ktorí sú prihlásení na obecných, miestnych, mestských úradoch, alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to 20,85 % z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v auguste 2021. Predtým sme takýto vysoký podiel ešte nikdy nezaznamenali," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková. "Zároveň zbankrotovalo 25 manželských párov a zaznamenali sme 15 príbuzenských väzieb," dodala.



V minulom mesiaci bolo vyhlásených 844 konkurzov a piati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva augustových osobných bankrotov ich bolo 43 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 806 na majetok nepodnikateľov. V auguste 2021 súdy zároveň zrušili 712 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 625 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 87 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste ich pripadalo 514 na mužov a 335 na ženy, pričom v obidvoch skupinách mali najväčší podiel na osobných bankrotoch štyridsiatnici. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 138, najmenej zaznamenali analytici Trnavskom kraji, kde súdy povolili 60 konkurzov.



Od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2021 zbankrotovalo 54.215 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca augusta ich bolo 4794.