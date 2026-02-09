< sekcia Ekonomika
Počet osobných bankrotov v januári klesol, zbankrotovalo 415 dlžníkov
V medziročnom porovnaní ide o 10,7-percentný pokles, pred rokom v januári bolo bankrotujúcich občanov 465.
Autor TASR
Bratislava 9. februára (TASR) - V januári na Slovensku zbankrotovalo 415 dlžníkov, čo je medzimesačný pokles o takmer 50 %. V medziročnom porovnaní ide o 10,7-percentný pokles, pred rokom v januári bolo bankrotujúcich občanov 465. Vyplýva to z dát správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.
Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 385 (takmer 93 %) vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a zvyšok na majetok podnikateľov (30). Formu konkurzu si zvolilo 408 občanov, splátkový kalendár preferovalo sedem dlžníkov. Z analýzy CRIF tiež vyplýva, že väčšina dlžníkov sa kumuluje v produktívnom veku. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 30 - 39 rokov, spolu 15 (27,7 %). Januárovou zaujímavosťou je vysoký podiel päťdesiatnikov - v pomere k celkovému počtu dlžníkov - až 25,3 %, presne 105.
Nadpolovičné zastúpenie (59 %) mali opäť muži, bolo ich 245. Žien podľa januárových štatistických dát CRIF - Slovak Credit Bureau zbankrotovalo 170 (41%). Len šesť žien a päť mužov malo vysokoškolské vzdelanie. Ľudia bez domova tvorili až 15,9-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 65. Medzi nimi sa nachádzal aj sedemdesiatnik z Bernolákova.
„Bankrot postihol štyri manželské páry a dvoch ľudí s rodinnou väzbou, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich mesiacoch, kedy sme zaznamenávali početnejšie rodinné prepojenia. Jeden pár bol vo vyššom seniorskom veku, manžel sedemdesiatnik a manželka šesťdesiatnička. Bankroty postihujú všetky vekové kategórie naprieč celým Slovenskom. V januári zasiahli desať ľudí vo vekovej kategórii 70+ a dokonca aj dve osemdesiatničky, jednu z Topoľčian a druhú zo Senice,“ komentuje hlavná analytička CRIF Jana Marková.
V januári zároveň súdy zrušili 639 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 596 zrušených pre nedostatok majetku a 43 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Zároveň boli pre nepoctivý zámer v januári zrušené dve oddlženia, do Registra diskvalifikácií pribudli z toho istého dôvodu dvaja dlžníci. Ďalšie dve osoby boli z Registra po uplynutí 5-ročného trestu vymazané.
