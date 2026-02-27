< sekcia Ekonomika
Počet osobných bankrotov v Nemecku vzrástol vlani o takmer 8 %
Rastúce ceny energií a potravín viedli vlani v Nemecku k rastu počtu osobných bankrotov.
Autor TASR
Berlín 27. februára (TASR) - Rastúce ceny energií a potravín viedli vlani v Nemecku k rastu počtu osobných bankrotov. Uviedla to v piatok spoločnosť CRIF, ktorej údaje zverejnila agentúra DPA.
Podľa CRIF bolo vlani v Nemecku zaregistrovaných celkovo 107.816 osobných bankrotov. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 7,8 %. Navyše, očakáva sa, že počty Nemcov v insolvencii budú rásť aj tento rok.
Napriek tomu, že Nemci sú ochotní šetriť, mnohé domácnosti už nemajú dostatočné finančné rezervy na absorbovanie rastúcich životných nákladov, povedal Frank Schlein z CRIF. Dlh jednej domácnosti v insolvencii dosiahol v minulom roku v priemere 15.000 eur.
Čo sa týka tohto roka, CRIF odhaduje, že počet osobných bankrotov sa zvýši na 110.000. V takom prípade Nemecko prekoná covidový rok 2021, v ktorom bankrot oznámilo viac než 109.000 domácností.
Hlavným dôvodom rastu počtu osobných bankrotov zostávajú nezamestnanosť, neúspech v podnikaní, rozvod a zdravotné problémy. Najvýraznejší rast v počte osobných bankrotov zaznamenali vlani Nemci vo vekovej skupine 18 až 20 rokov, kde sa ich počet zvýšil oproti roku 2024 o 52,6 %. Nasledovala veková skupina 21 až 30 rokov s rastom o 28,6 %.
Podľa CRIF sa pod to v nemalej miere podpísali bezhlavé nákupy na splátky vrátane služieb typu BNPL (kúp teraz, plať potom). Zástupcovia spotrebiteľských organizácií varujú, že takéto schémy prispievajú k tomu, že ľudia preceňujú svoje finančné kapacity a berú si omnoho vyššie pôžičky, než sú schopní zvládnuť.
