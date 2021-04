Počet osobných bankrotov v prvom štvrťroku medziročne klesol

Bratislava 11. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku zbankrotovalo 1250 obyvateľov Slovenska. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 3636 osobnými bankrotmi ide o pokles o 65,62 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď od októbra do decembra 2020 zbankrotovalo 2745 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2021 bolo o 54,46 percenta menej. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"V januári sme zaznamenali najnižší počet osobných bankrotov za predchádzajúcich 44 mesiacov, po februárovom náraste marec priniesol ešte nižší počet oddlžených občanov. Predpokladáme, že dôvodom tohto poklesu sú vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu a prísnejšie legislatívne podmienky, keď o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



V marci bolo na Slovensku vyhlásených iba 284 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2020 s 1150 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný pokles až o 75,30 %. V medzimesačnom porovnaní s februárom tohto roka, keď zbankrotovalo 669 dlžníkov, dosiahol pokles počtu bankrotov 57,55 %. Menej osobných bankrotov zaznamenala CRIF SK iba v prvých piatich mesiacoch roku 2017 a v predchádzajúcich rokoch 2006 až 2016. "Vtedy však platila iná, ešte pôvodná legislatívna úprava, a bankroty dosahovali v jednotlivých mesiacoch len dvojciferné hodnoty," priblížila Marková.



Na väčšinu marcových úpadcov bol vyhlásený konkurz, a to v 281 prípadoch. Traja dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo v marci 26 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov - a 258 na majetok nepodnikateľov.



Súdy tiež zrušili 730 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 648 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 82 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.



V marci sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali tridsiatnici s podielom 28,52 %, za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 24,65 %, pričom najviac osobných bankrotov, a to 73, bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji a v Košickom kraji, kde zbankrotovalo 51 ľudí. Naopak, najmenej bankrotov súdy vyhlásili v Nitrianskom a Trnavskom kraji, kde počet bankrotov neprekročil desiatku.



Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2021 už zbankrotovalo 50.671 obyvateľov Slovenskej republiky.