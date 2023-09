Počet osobných bankrotov v SR vzrástol v auguste o vyše desatinu

Bratislava 7. septembra (TASR) - V auguste tohto roka zbankrotovalo 864 občanov Slovenska. V medziročnom porovnaní to bol nárast o 11,63 %, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ich bolo viac o 2,86 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií v SR.



Z celkového množstva bolo 855 konkurzov (98,96 %) a deväť dlžníkov (1,04 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Zo všetkých osobných bankrotov bolo 787 (91,09 %) vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 77 (8,91 %) na majetok fyzických osôb - podnikateľov.



"Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v auguste, bolo 85 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, či na virtuálnych adresách. Z nich bolo 58 mužov (68,24 %) a 27 žien (31,76 %). Celkovo ich podiel na počte vyhlásených konkurzov predstavuje 9,94 %," priblížila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Z osobných bankrotov vyhlásených v auguste pripadalo na mužov 534 a na ženy 330. Najviac ich bolo vyhlásených v Prešovskom (187) a Košickom kraji (138), najmenej naopak v Trnavskom kraji (62). V medziročnom porovnaní ich počet klesol v dvoch krajoch - Banskobystrickom o 38,52 % a v Trnavskom o 10,14 %. Najvýraznejšie počet osobných bankrotov vzrástol v Bratislavskom (63,77 %) a Prešovskom kraji (43,85 %).



V auguste súdy zároveň zrušili 813 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 734 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 79 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Bolo tiež vydané jedno uznesenie súdu o zrušení oddlženia pre nepoctivý zámer a z rovnakého dôvodu pribudol do Registra diskvalifikácií jeden dlžník. Piatim ľuďom sa naopak lehota na diskvalifikáciu skončila.



Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta tohto roka ich bolo vyhlásených spolu 74.138.