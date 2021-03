Počet osobných bankrotov vo februári vzrástol o viac ako dvojnásobok

Bratislava 8. marca (TASR) – Počet osobných bankrotov vo februári vzrástol oproti januáru o 125 %, keď súdy povolili takúto formu oddlženia 669 obyvateľom Slovenska. V medziročnom porovnaní s januárom 2020 s 1326 osobnými bankrotmi ide o pokles takmer o 50 %. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Cieľom legislatívnej úpravy oddlženia občanov bolo okrem iného umožniť ľudom v produktívnom veku vrátiť sa do pracovného života, mať zázemie, platiť dane a odvody. Len vo februári sme evidovali takmer 14 % z celkového počtu dlžníkov, ktorým bolo povolené oddlženie, s bydliskom na miestnom, mestskom, obecnom úrade alebo na virtuálnej adrese," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Z dlhodobých štatistík vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2021 zbankrotovalo už 50.387 obyvateľov Slovenskej republiky. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 664 konkurzov, čo je 99,25 % a piati dlžníci, teda 0,75 percenta sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 43 alebo 6,43 % vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.



Zároveň vo februári 2021 súdy zrušili 798 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 706 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, 92 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.