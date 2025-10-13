< sekcia Ekonomika
Počet pasažierov na letisku Heathrow vzrástol iba minimálne
Počet cestujúcich, ktorí prešli letiskom za deväť mesiacov tohto roka, je iba o 0,3 % vyšší než za rovnaké obdobie minulého roka.
Autor TASR
Londýn 13. októbra (TASR) - Londýnske letisko Heathrow vybavilo od začiatku roka 63,3 milióna cestujúcich, čo v porovnaní s vývojom za deväť mesiacov minulého roka predstavuje iba minimálny rast. Dôvodom je obmedzená kapacita letiska, ktorá napriek dopytu po leteckej doprave neumožňuje výraznejšie zvyšovať počty vybavených cestujúcich. Informovala o tom agentúra DPA.
Počet cestujúcich, ktorí prešli letiskom za deväť mesiacov tohto roka, je iba o 0,3 % vyšší než za rovnaké obdobie minulého roka. Dve pristávacie dráhy sú totiž vyťažené na takmer maximálnu kapacitu. Letisko preto plánuje výstavbu tretej pristávacej dráhy, pričom konkrétne plány zverejnilo minulý týždeň.
Nová dráha by umožnila ďalších 276.000 letov ročne. V porovnaní so súčasným stavom by sa tak počet letov zvýšil na 756.000 za rok. Vedenie letiska je presvedčené, že nová dráha by mohla byť v prevádzke do 10 rokov.
Samotný september však bol viac než úspešný, dodalo vedenie Heathrow. Ako uviedlo, najväčšie letisko v Európe vybavilo za minulý mesiac celkovo 7,3 milióna pasažierov, čo predstavuje najlepšie výsledky za mesiac september v jeho histórii.
