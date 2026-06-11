< sekcia Ekonomika
Počet pasažierov prechádzajúcich cez letisko Heathrow v máji klesol
Medzimesačne bol počet ľudí cestujúcich cez Heathrow v máji vyšší o 5,3 %. V apríli sa letisko vyjadrilo, že konflikt na Blízkom východe spôsobil „krátkodobé narušenia“.
Autor TASR
Londýn 11. júna (TASR) - Počet cestujúcich, ktorí v máji využili londýnske letisko Heathrow, medziročne klesol o 1,2 % na 7,1 milióna. Počet pasažierov z Blízkeho východu sa znížil až o 31 %, keďže vojna v Iráne naďalej ovplyvňuje globálny sektor cestovného ruchu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medzimesačne bol počet ľudí cestujúcich cez Heathrow v máji vyšší o 5,3 %. V apríli sa letisko vyjadrilo, že konflikt na Blízkom východe spôsobil „krátkodobé narušenia“.
Letisko Heathrow uviedlo, že pokračuje v investičných plánoch vrátane modernizácie parkovísk a odbavovacích zariadení na termináli štyri. Posťažovalo sa však, že britský Úrad pre civilné letectvo (CAA) navrhuje škrty v jeho investičných plánoch. „Zatiaľ čo iné krajiny rozširujú svoje hlavné letiská, škrty v našich investičných plánoch, ktoré navrhuje CAA, môžu oslabiť našu konkurencieschopnosť,“ uviedlo letisko.
„Dopyt po cestovaní a obchode je silný a cestujúci chcú väčší výber, lepšie spojenia a dobrú hodnotu. Ak CAA odloží potrebné investície, ohrozí to krátkodobý aj dlhodobý rast," vyhlásil generálny riaditeľ letiska Heathrow Thomas Woldbye. Letisko dúfa, že do roku 2029 získa stavebné povolenie na výstavbu tretej štartovacej dráhy.
Medzimesačne bol počet ľudí cestujúcich cez Heathrow v máji vyšší o 5,3 %. V apríli sa letisko vyjadrilo, že konflikt na Blízkom východe spôsobil „krátkodobé narušenia“.
Letisko Heathrow uviedlo, že pokračuje v investičných plánoch vrátane modernizácie parkovísk a odbavovacích zariadení na termináli štyri. Posťažovalo sa však, že britský Úrad pre civilné letectvo (CAA) navrhuje škrty v jeho investičných plánoch. „Zatiaľ čo iné krajiny rozširujú svoje hlavné letiská, škrty v našich investičných plánoch, ktoré navrhuje CAA, môžu oslabiť našu konkurencieschopnosť,“ uviedlo letisko.
„Dopyt po cestovaní a obchode je silný a cestujúci chcú väčší výber, lepšie spojenia a dobrú hodnotu. Ak CAA odloží potrebné investície, ohrozí to krátkodobý aj dlhodobý rast," vyhlásil generálny riaditeľ letiska Heathrow Thomas Woldbye. Letisko dúfa, že do roku 2029 získa stavebné povolenie na výstavbu tretej štartovacej dráhy.