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Počet platiacich cestujúcich vo vlakoch ZSSK stúpol o takmer 11 %
Cestovanie vo vozňoch 2. triedy využilo podľa predbežných údajov ZSSK z elektronického predaja v týždni od 9. do 15. novembra približne 480.000 platiacich cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Počet platiacich cestujúcich vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vzrástol v polovici novembra medziročne o takmer 11 % a prepravný výkon stúpol o pätinu, k čomu prispieva aj 50 % zľava na vybrané cestovné. Zároveň od nedele 22. novembra nastanú zmeny v bratislavskej železničnej doprave, keď sa osobné vlaky z Trnavy a rýchliky z Banskej Bystrice vrátia na hlavnú stanicu. Informoval o tom v piatok hovorca ZSSK Ján Baček.
Cestovanie vo vozňoch 2. triedy využilo podľa predbežných údajov ZSSK z elektronického predaja v týždni od 9. do 15. novembra približne 480.000 platiacich cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 10,9 % oproti vlaňajším 433.000. Ešte výraznejšie, o 19,6 %, stúpol prepravný výkon z 27,1 na 32,4 milióna osobokilometrov. Priemerná dĺžka cesty jedného pasažiera sa tak predĺžila zo 63 na 68 kilometrov. Okrem zníženého cestovného na tieto čísla vplýva aj sezónnosť, rozloženie pracovných dní či aktuálna ponuka spojov.
Zľava 50 % na vybrané vnútroštátne cestovné v 2. triede platí do 30. novembra. Nevzťahuje sa však na 1. triedu, miestenky, lôžkové a ležadlové vozne ani ďalšie doplnkové služby. Dopravca preto odporúča zakúpiť si miestenku v predstihu, najmä pri diaľkových spojoch v piatok a v nedeľu.
Od nedele (22. 11.) sa na bratislavskú hlavnú stanicu vracajú osobné vlaky z Trnavy cez Pezinok a rýchliky Urpín z Banskej Bystrice, čím odpadne nutnosť prestupu na stanici Bratislava-Nové Mesto. Zároveň sa skončí mimoriadne uznávanie lístkov ZSSK v električke číslo 4 a vo vlakoch Leo Express medzi bratislavskými stanicami. Časť obmedzení však trvá - vybrané spoje na linkách S50 a S60 ostanú odrieknuté do 12. decembra.
Do 12. decembra pokračuje aj výluka v úseku Spišské Vlachy - Markušovce. Cestujúci smerujúci do Košíc musia na zastávkach Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom nastupovať a vystupovať vľavo v smere jazdy. Dopravca preto odporúča pred cestou overiť si aktuálne spojenia, výluky a počítať s časovou rezervou.
Cestovanie vo vozňoch 2. triedy využilo podľa predbežných údajov ZSSK z elektronického predaja v týždni od 9. do 15. novembra približne 480.000 platiacich cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 10,9 % oproti vlaňajším 433.000. Ešte výraznejšie, o 19,6 %, stúpol prepravný výkon z 27,1 na 32,4 milióna osobokilometrov. Priemerná dĺžka cesty jedného pasažiera sa tak predĺžila zo 63 na 68 kilometrov. Okrem zníženého cestovného na tieto čísla vplýva aj sezónnosť, rozloženie pracovných dní či aktuálna ponuka spojov.
Zľava 50 % na vybrané vnútroštátne cestovné v 2. triede platí do 30. novembra. Nevzťahuje sa však na 1. triedu, miestenky, lôžkové a ležadlové vozne ani ďalšie doplnkové služby. Dopravca preto odporúča zakúpiť si miestenku v predstihu, najmä pri diaľkových spojoch v piatok a v nedeľu.
Od nedele (22. 11.) sa na bratislavskú hlavnú stanicu vracajú osobné vlaky z Trnavy cez Pezinok a rýchliky Urpín z Banskej Bystrice, čím odpadne nutnosť prestupu na stanici Bratislava-Nové Mesto. Zároveň sa skončí mimoriadne uznávanie lístkov ZSSK v električke číslo 4 a vo vlakoch Leo Express medzi bratislavskými stanicami. Časť obmedzení však trvá - vybrané spoje na linkách S50 a S60 ostanú odrieknuté do 12. decembra.
Do 12. decembra pokračuje aj výluka v úseku Spišské Vlachy - Markušovce. Cestujúci smerujúci do Košíc musia na zastávkach Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad Hornádom nastupovať a vystupovať vľavo v smere jazdy. Dopravca preto odporúča pred cestou overiť si aktuálne spojenia, výluky a počítať s časovou rezervou.