Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti je najvyšší za uplynulé roky

Bratislava 10. júla (TASR) – Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v júni oproti máju tohto roka narástol o takmer 14.000. Kým v máji dávku poberalo 50.132 nezamestnaných, minulý mesiac to už bolo 64.111. Je to najvyšší počet poberateľov dávky v nezamestnanosti mesačne od roku 2004. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne (SP).



"Nárast počtu poistencov s dávkou v nezamestnanosti je zreteľný aj pri porovnaní rovnakého obdobia v predošlých rokoch. V júni 2019 využilo podporu v nezamestnanosti 35.271 poistencov a rok predtým ich bolo 32.566," priblížila poisťovňa.