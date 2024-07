Počet poberateľov hmotnej núdze bol v júni najnižší od septembra 2022

Bratislava 29. júla (TASR) - V júni tohto roka sa znížil počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi na 62.269. Medzimesačne ich bolo menej o 935 a medziročne o 2607. Išlo o najnižší počet poberateľov od septembra 2022. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



"Situáciu v regiónoch pozorne sledujem a teší ma aktuálny vývoj. Počet ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc od štátu vo forme dávky v hmotnej núdzi, je blízko najnižších hodnôt za posledných 25 rokov. V posledných mesiacoch sme rozbehli viacero projektov na podporu zamestnanosti, niektoré z nich sa ešte len rozbiehajú. Považujem to za jeden z dôležitých predpokladov na udržanie tohto pozitívneho trendu," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Najvýraznejší pokles ľudí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, zaznamenal v júni Prešovský kraj, a to konkrétne o 250 osôb. Ďalej nasledovali Košický kraj, kde sa počet poberateľov znížil o 191 a Banskobystrický kraj, v ktorom bolo o 188 menej prijímateľov tejto dávky.



Približne polovicu z nich tvorili uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce. V šiestom mesiaci ich bolo celkovo 31.743, medzimesačne ich počet klesol o 816. Takmer 70 % z nich tvorili ľudia, ktorí poberajú dávku 12 a viac mesiacov.



"O viac ako dve stovky klesol počet nezamestnaných, ktorých podporujeme pomocou v hmotnej núdzi viac ako rok," priblížil generálny riaditeľ ÚPSVaR Peter Ormandy. Doplnil, že medzimesačne bolo na úradoch práce evidovaných o 782 menej nezaopatrených detí v systéme pomoci v hmotnej núdzi.



Najviac poberateľov bolo v Košickom kraji (15.581) a Prešovskom kraji (14.040). Najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji, a to 2467 osôb.



Júnové štatistiky ÚPSVaR ukázali medzimesačný rast počtu poberateľov prídavkov na dieťa o 1576 na 667.519 osôb. Rodičovský príspevok dostalo 133.651 osôb, v medzimesačnom porovnaní o 4579 menej. Celková suma všetkých vyplatených príspevkov bola v júni viac ako 224 miliónov eur.