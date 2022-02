Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je blízko 18-ročného minima

Bratislava 25. februára (TASR) - Január priniesol najmenej ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi za posledný polrok. Klesajúci trend je dlhodobý. Počet poberateľov v hmotnej núdzi je už blízko 18-ročného minima. Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Zároveň však stúpa počet poberateľov štátnych sociálnych dávok. Štát prostredníctvom nich finančne podporil takmer 700.000 občanov.



"Pre porovnanie, kým v rekordnom roku 2007 prekračoval počet ľudí poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi 200-tisícovú hranicu, v januári tohto roka ich bolo menej ako 60.000," spomenulo ústredie. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny ovplyvňuje situáciu viacero faktorov z oblasti ekonomiky a legislatívy. "Jedným z nich je ekonomický rast. Premieta sa aj do zlepšovania podmienok života osôb s nedostatočnými príjmami a do poklesu žiadateľov o pomoc," vysvetlil výskumný pracovník inštitútu Rastislav Bednárik. Najviac poberateľov je na juhu Banskobystrického a Košického kraja. Konkrétne v okresoch Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica a Rožňava.



Čo sa týka štátnych dávok, ktoré v januári, naopak, stúpali, v počte vyplatených dávok dominovali prídavky na dieťa. Najväčší objem peňazí však štát vyplatil na rodičovské príspevky, ktoré rástli tiež. Ešte pred pandémiou, v decembri 2019, vyplatil štát príspevky v celkovej sume nižšej ako 31 miliónov eur. V prvom mesiaci tohto roka to bolo takmer 53,5 milióna eur. Inštitút tento nárast zdôvodňuje najmä zmenou legislatívy, ktorá pred dvoma rokmi priniesla zvýšenie príspevkov, a tým aj výrazný nárast počtu poberateľov a celkovej vyplatenej sumy.



Ústredie poskytlo aj presné štatistiky. Počet poberateľov v hmotnej núdzi bol v januári na Slovensku 57.332, oproti decembru vlaňajška to bolo menej o zhruba tri stovky a medziročne o tri tisícky. Celkovo sa v januári na tejto pomoci vyplatilo vyše 11 miliónov eur.



Štátne sociálne dávky v januári poberalo skoro 692.000 ľudí. Celkovo sa na nich v januári vyplatilo vyše 87,4 milióna eur.



Počet poberateľov prídavkov na dieťa bol 658.739 osôb a rodičovský príspevok poberalo 157.596 ľudí.