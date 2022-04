Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi za február výrazne nerástol

Bratislava 4. apríla (TASR) – Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi je naďalej jeden z najnižších za posledných 18 rokov. Vo februári ich počet medzimesačne narástol len mierne, konkrétne o 313 osôb. Štatistiky ukázali aj významný pokles počtu poberateľov rodičovského príspevku. Úbytok o viac ako 11 % v porovnaní s januárom spôsobilo ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku. To signalizuje opätovný návrat rodičov do pracovného procesu na úroveň pred pandémiou. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Pomoc v hmotnej núdzi poberalo vo februári 57.645 osôb, čo je o 313 osôb viac ako počas januára. Napriek miernemu nárastu je to tretí najnižší stav za posledných 18 rokov. V aktuálnych štatistikách sa podľa ústredia práce príchod odídencov z Ukrajiny ešte neprejavil. Inštitút pre výskum práce a rodiny však predpokladá, že v najbližších mesiacoch bude významne vplývať na rast počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.



"Počty žiadostí budú úmerne rásť k počtu utečencov, ktorí zostávajú na území Slovenska. Utečenecká vlna sa premietne aj do rastu nárokov na kapacity ubytovania, zdravotných ambulancií a nemocníc i na kapacity škôl," upozornil výskumný pracovník inštitútu Rastislav Bednárik.



Výraznejšia zmena však nastala v počte poberateľov rodičovského príspevku. Vo februári medzimesačne klesol o 17.402 osôb a ustálil sa na čísle 140.194. Štát tak na príspevkoch vyplatil o približne 4,5 milióna eur menej. Pokles podľa ÚPSVR spôsobilo predovšetkým ukončenie vyplácania pandemického rodičovského príspevku na začiatku tohto roka. Ten pomohol v čase zhoršenej epidemiologickej situácie približne 24.000 rodičom.



"Február 2022 zaznamenal zníženie počtu poberateľov rodičovských príspevkov. Je to signalizácia návratu na úroveň pred pandémiou, keď sa stabilizuje najmä situácia na trhu práce a rodičia sa môžu opäť zamestnať na znovu vytvorené pracovné miesta," zhodnotil Bednárik.