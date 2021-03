Počet podnikov vlani vzrástol o 4,8 %,znížil sa počet firiem v obchode

Bratislava 18. marca (TASR) - Rok pandémie ochorenia COVID-19 nespôsobil pokles aktívnych podnikov na Slovensku. Register organizácií Štatistického úradu (ŠÚ) SR evidoval ku koncu vlaňajšieho roka 258.813 firiem, čo predstavuje medziročný nárast o 4,8 %. Vo štvrtok o tom informoval ŠÚ SR na základe údajov zverejnených v Správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo štvrtom štvrťroku 2020.



Zvýšenie počtu podnikov sa prejavilo vo všetkých 19 sledovaných odvetviach ekonomiky s výnimkou dvojpercentného poklesu počtu podnikov, ktoré sa venovali obchodným činnostiam. Pokles počtu spoločností zaznamenal ŠÚ aj v odvetví výroba a distribúcie energií. Celkovo sa podnikaniu v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu a oprave a predaji motorových vozidiel a motocyklov venovalo takmer 44.500 podnikov, čo je približne každý šiesty podnik na Slovensku.



"Uvedené počty zahŕňajú ekonomicky aktívne podniky, teda firmy a spoločnosti, ktoré mali v roku 2020 zamestnancov, alebo dosiahli nejaké tržby, alebo investovali. Súčasne sú zohľadnené aj zániky existujúcich a vzniky nových podnikov," uviedla riaditeľka odboru registrov a klasifikácií ŠÚ SR Marta Mravcová.



Druhou najpočetnejšou skupinou podnikov v roku 2020 boli subjekty z oblasti odborných, vedeckých a technických činností s rovnakým podielom 17 % z celkového počtu firiem. V tejto skupine narástol počet firiem o 3,6 %. Významný podiel v počte podnikov tvorili tiež podniky v priemyselnej výrobe, v administratívnych a podporných službách a v stavebníctve. V každom z týchto odvetví bolo viac ako 26.000 podnikov.



Z regionálneho hľadiska sa počet podnikov medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Košickom kraji o 6,1 % a v Trnavskom kraji o 5,8 %. Až tretina podnikov SR, a to viac ako 87.000, sídlila v Bratislavskom kraji, pričom aj v tomto regióne medziročný rast počtu firiem prekonal päť percent. V rebríčku regiónov podľa početnosti podnikateľských subjektov nasledovali Nitriansky, Žilinský a Košický kraj, v každom z nich sídli viac ako 27.000 podnikov.



Odlišný vývoj počas roka 2020 nastal podľa ŠÚ SR v počtoch aktívnych fyzických osôb (FO) – podnikateľov. V Registri organizácií ŠÚ SR bolo koncom minulého roka evidovaných 339.000 FO, pričom sa ich počet medziročne znížil o 2,9 %. Z regionálneho hľadiska pokles nastal v siedmich krajoch SR a to v rozsahu do päť percent. Výnimkou bol len Bratislavský kraj, kde došlo k nepatrnému rastu počtu FO o 0,3 %.



Do skupiny fyzických osôb – podnikateľov patria slobodné povolania ako napríklad právnici, lekári, architekti, prekladatelia, samostatne hospodáriaci roľníci, ale absolútne prevažujúcou skupinou sú živnostníci s podielom 92 %. V počte živnostníkov nastal ešte výraznejší úbytok, a to o 3,6 %. Na konci roka malo aktívnu živnosť 312.269 osôb. Počas roka 2020 sa tak počet živnostníkov zredukoval o takmer 12.000 osôb.