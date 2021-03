Počet podnikových bankrotov v Nemecku bol vlani najnižší od roku 1999

Frankfurt nad Mohanom 31. marca (TASR) - Počet podnikových bankrotov v Nemecku vlani, počas pandémie nového koronavírusu, klesol na najnižšiu úroveň od roku 1999. Informoval o tom v stredu spolkový štatistický úrad Destatis.



Podľa oficiálnych údajov na okresné súdy v Nemecku sa v roku 2020 obrátilo 15.841 podnikov s návrhom na vyhlásenia insolventnosti. To bolo o 15,5 % menej ako v predchádzajúcom roku 2019, uviedol Destatis.



Tieto čísla však neodrážajú skutočné ekonomické problémy mnohých spoločností, pretože počas tzv. koronakrízy bola pozastavená povinnosť podať návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti.



Nemecko túto povinnosť v októbri 2020 síce obnovilo, ale vzhľadom na zákonnú dobu potrebnú na spracovanie návrhu to malo veľmi malý vplyv na údaje za celý minulý rok, upozornili odborníci.



V prípade príliš zadlžených spoločností bola táto povinnosť pozastavená až do konca decembra 2020.