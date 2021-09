Počet ponúk na domácku prácu stúpol na portáli Profesia 13-násobne

Bratislava 2. septembra (TASR) - Čoraz viac firiem hľadá zamestnancov, ktorí sa už vôbec nemusia ukázať na pracovisku, teda na domácku prácu. Vyplýva to z aktuálnych dát portálu Profesia.sk, o ktorých vo štvrtok informovala hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Oproti predpandemickému obdobiu stúpol počet takýchto ponúk 13-násobne.



Kým v 2. kvartáli roku 2019 bolo na pracovnom portáli 134 inzerátov ponúkajúcich trvalú prácu z domu, situácia sa vplyvom pandémie nového koronavírusu výrazne zmenila. V 2. kvartáli tohto roka je takýchto ponúk už 1777, čo v porovnaní s predpandemickými 0,2 % predstavuje 2,2 % všetkých inzerátov na portáli.



"Rastúci trend pokračuje aj v 3. kvartáli. Firmy od 1. júla do 26. augusta uverejnili ďalších 1050 ponúk bez požiadavky príchodu na pracovisko," načrtla Richterová s tým, že podiel tak narástol na 2,4 %.



Takýto štýl práce je najrozšírenejší v informačných technológiách. V 3. kvartáli tohto roka je aktuálne v ponuke viac než 13 % inzerátov na domácku prácu v tomto sektore. Nasledujú segmenty ako prekladateľstvo (12,3 %), médiá (7,3 %), marketing (6,4 %), zákaznícka podpora (5,6 %), telekomunikácie (4,5 %), personalistika (3,9 %) a administratíva (2,4 %).



Väčšina ponúk na domácku prácu sa týka programátorov. "Túto skutočnosť mohlo ovplyvniť aj to, že firmy v IT majú dlhodobý problém s hľadaním špecialistov na programátorské pracovné inzeráty. Ak teda uchádzačom dajú možnosť pracovať odkiaľkoľvek, môžu si zvýšiť cieľovú skupinu," vysvetlila Richterová a doplnila, že firmy už v súčasnosti nie sú limitované hľadaním zamestnancov, ktorí bývajú alebo chcú bývať v okolí ich profesijného pôsobiska.



Takisto vysoký podiel inzerátov na domácku prácu je napríklad pri poste CRM špecialistu. Medzi najčastejšie ponúkané pracovné pozície na domácku prácu patria aj editori, grafickí dizajnéri, prekladatelia, novinári či copywriteri.