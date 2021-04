Počet ponúk na portáli Profesia je najvyšší od začiatku pandémie

Bratislava 6. apríla (TASR) - Počet pracovných ponúk na pracovnom portáli Profesia za tohtoročný marec presiahol hranicu 20.000. Ide tak o najúspešnejší mesiac na trhu práce od príchodu pandémie nového koronavírusu.



Ponukám práce na portáli začali dominovať IT pozície. Nahradili tak obchod, ktorý bol v minulosti sektorom s najvyšším počtom ponúk. "Opatrenia, ktoré nechali zatvorené obchody s nepotravinovým sortimentom, práca z domu alebo výrazná orientácia na online predaj však priniesli na trh práce zmeny. IT preto dnes tvoria viac ako 17 % z celej ponuky, čo je aktuálne najviac zo všetkých sektorov," vyčíslila PR manažérka portálu Nikola Richterová.



Oživenie zažíva oproti minulým mesiacom aj výroba. Marec priniesol 3505 pracovných ponúk v tomto sektore, čo je najviac za posledné dva roky. Uchádzači, ktorí si aktuálne hľadajú prácu, majú na výber najviac ponúk na operátorov výroby, administratívnych pracovníkov, robotníkov, programátorov a skladníkov. Cestovný ruch, gastro a hotelierstvo majú za sebou, naopak, historicky najhorší štvrťrok. Za prvé tri mesiace 2021 zaznamenal portál v tomto odvetví 615 pracovných ponúk. Najčastejšie išlo o zamestnancov do kuchyne.



"Vyšší počet ponúk prináša aktuálne lepšie možnosti pre uchádzačov. V odvetviach, o ktoré je zo strany ľudí výrazne vyšší záujem, môže byť získanie nového uplatnenia náročné. Najvyššia konkurencia medzi uchádzačmi je v roku 2021 v administratíve. Tu platí, že keď firma uverejní pracovnú ponuku, zareaguje na ňu v priemere 50 ľudí. Vysoká konkurencia je aj pri ponukách v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, pretože je tu málo ponúk," spresňuje Richterová.



Spomedzi konkrétnych pozícií bol počas prvého štvrťroka najväčší záujem o pozíciu pracovníka rýchleho občerstvenia. Ďalej to boli pozície, ako pomocná sila do kuchyne, sekretárka, kuriér a recepčná.