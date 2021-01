Počet ponúk na Profesia.sk vlani nepresiahol 200.000

Bratislava 7. januára (TASR) - Počet pracovných príležitostí, uverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk, vlani po dlhých rokoch nepresiahol hranicu 200.000. Ukazuje to analýza portálu, ktorá hodnotí rok 2020 na trhu práce.



Od 1. januára do 31. decembra minulého roka počet zverejnených ponúk mierne presiahol 190.000. Počet pracovných inzerátov sa tak medziročne znížil o 28 %. Naposledy sa niečo podobné stalo v roku 2014, kedy portál evidoval ešte menej, približne 160.000 ponúk. Rekordný bol naopak rok 2017, kedy zverejnil približne 275.000 ponúk. Firmy mali vtedy kvôli vysokej ponuke a nízkej nezamestnanosti problémy s hľadaním pracovnej sily.



Zmenil sa aj záujem uchádzačov o ponuky. Na jednu pracovnú ponuku vlani zareagovalo viac ako 26 ľudí, čo je najviac za posledných päť rokov. Zamestnávatelia preto často zvyšovali svoje požiadavky. Kým v roku 2019 bolo 64 % ponúk vhodných len pre ľudí so skúsenosťami, vlani stúpol tento podiel na 67,4 %.



Regionálne bol najväčší pokles ponúk v bratislavskom regióne. Celkovo tu zamestnávatelia uverejnili 75.243 ponúk, čo je zhruba o 35.000 menej než v roku 2019. Najmenej klesol počet inzerátov v Banskobystrickom kraji, a to o približne 2.000.



Portál Profesia.sk evidoval v roku 2020 najviac pracovných ponúk v obchode, výrobe, či v informačných technológiách. Firmy pridali najviac inzerátov na pozíciu operátor/ka výroby, predavač/ka a administratívna pracovníčka.



Oproti roku 2019 mali prepad o viac ako 40 % ponuky v sektoroch lízingu, cestovného ruchu, gastro a hotelierstvo. Najväčší prepad zaregistrovali pozície ako hosteska, kvetinár/ka, sprievodca/kyňa v cestovnom ruchu, čašník/čka – izbová služba, pracovník/čka rýchleho občerstvenia, vizážista/tka, dekoratér/ka či chyžný/á.