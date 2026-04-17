Počet povolení na výstavbu bytov sa Nemecku výrazne zvýšil
Vo februári nemecké stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 22.200 bytových jednotiek. Išlo o medziročný rast o 24,1 %.
Autor TASR
Wiesbaden 17. apríla (TASR) - Počet schválených povolení na výstavbu bytov v Nemecku sa v prvých dvoch mesiacoch tohto roka významne zvýšil. Stavebníci však upozorňujú, že vyššie náklady a geopolitické riziká by mohli stavebnú činnosť negatívne ovplyvniť. Počas januára a februára v krajine vydali povolenia na výstavbu 41.700 bytových jednotiek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol rast o 16,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vo februári nemecké stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 22.200 bytových jednotiek. Išlo o medziročný rast o 24,1 %. Z nich má približne 19.000 vzniknúť v nových budovách a zvyšok majú vybudovať v existujúcich stavbách.
Nemecký zväz stavebného priemyslu (HDB) vyjadril opatrný optimizmus, že tento rast by mohol signalizovať širšie oživenie v oblasti bytovej výstavby. Zároveň však varoval pred rastúcimi rizikami spojenými s americko-izraelskou vojnou proti Iránu. Zvýšili sa totiž úrokové sadzby a začali rásť aj náklady na energeticky náročné materiály a palivá.
Vo februári nemecké stavebné úrady vydali povolenia na výstavbu 22.200 bytových jednotiek. Išlo o medziročný rast o 24,1 %. Z nich má približne 19.000 vzniknúť v nových budovách a zvyšok majú vybudovať v existujúcich stavbách.
Nemecký zväz stavebného priemyslu (HDB) vyjadril opatrný optimizmus, že tento rast by mohol signalizovať širšie oživenie v oblasti bytovej výstavby. Zároveň však varoval pred rastúcimi rizikami spojenými s americko-izraelskou vojnou proti Iránu. Zvýšili sa totiž úrokové sadzby a začali rásť aj náklady na energeticky náročné materiály a palivá.