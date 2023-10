Počet povolení na výstavbu bytov v Nemecku klesol o takmer 30 %

Wiesbaden 18. októbra (TASR) - Počet povolení na výstavbu bytov v Nemecku klesol za osem mesiacov tohto roka o takmer 30 %. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Počet povolení na výstavbu bytov sa v období od januára do konca augusta znížil v Nemecku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 28 %. V samotnom auguste bolo tempo poklesu ešte výraznejšie a dosiahlo 31,6 %, uviedol Destatis, ktorý za príčinu tohto vývoja označil zvýšené náklady na výstavbu a horšie možnosti financovania.



V septembri sa nemecký kancelár Olaf Scholz stretol s predstaviteľmi spolkových krajín a so zástupcami realitného sektora s cieľom podporiť jedno z kľúčových odvetví nemeckej ekonomiky. Niektorí účastníci stretnutia pre agentúru Reuters uviedli, že oznámené opatrenia na podporu realitného sektora sú správne, avšak nedostatočné.



"Stredajšie údaje ukazujú, že bytovej výstavbe hrozí pád z útesu," povedal šéf Federácie nemeckých realitných spoločností Andreas Mattner. "Politici musia prejsť od slov k činom, a to hneď," dodal.



Realitný sektor, ktorý zaznamenáva najväčšiu krízu za poslednú generáciu, bol roky jedným z pilierov nemeckej ekonomiky. Na výkone ekonomiky sa podieľal približne pätinou a na celkovej zamestnanosti zhruba 10 %. V dôsledku krízy sa však počet zamestnancov v sektore začal znižovať, prvýkrát za posledné desaťročie.



Nemecká vláda si pôvodne stanovila, že ročne postaví zhruba 400.000 bytov. Tento cieľ však vzhľadom na vývoj situácie podľa všetkého nesplní.