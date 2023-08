Počet povolení na výstavbu nových bytov v Nemecku prudko klesol

Berlín 18. augusta (TASR) - Počet vydaných povolení na výstavbu nových bytov v Nemecku sa v prvom polroku tohto roka znížil o viac ako štvrtinu, keďže stavitelia domov bojujú s vysokými úrokovými sadzbami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na v piatok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu.



Nemecké úrady od januára do júna schválili výstavbu 135.200 bytov. To bolo o 50.600 alebo 27,2 % menej ako v rovnakom období minulého roka. V júni počet vydaných povolení medziročne klesol o 28,5 % na 21.800. Počet stavebných povolení klesá už niekoľko mesiacov napriek tomu, že dopyt po bývaní zostáva enormný.



K poklesu stavebných projektov naďalej prispievajú rastúce náklady na výstavbu a čoraz horšie podmienky financovania, uviedol štatistický úrad. Stavebné povolenia sú dôležitým ukazovateľom stavu nemeckej ekonomiky, najmä vzhľadom na nedostatok bytov v mnohých nemeckých mestách.



Údaje zahŕňajú stavebné povolenia na byty v novostavbách, ako aj na prestavby. Štatistiky poukazujú na pokračujúci pokles stavebných povolení pre všetky druhy budov. Od januára do júna bolo schválených 111.500 bytov v nových bytových domoch, čo je takmer o 31 % menej ako v rovnakom období minulého roka.



Nemecké ministerstvo výstavby nedávno priznalo, že koaličná vláda nesplní svoj cieľ postaviť ročne aspoň 400.000 nových bytov.