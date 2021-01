Počet pozitívnych pri odberoch v U.S. Steel stúpol na 3,68 percenta

Košice 15. januára (TASR) – Na verejnom odberovom mieste na antigénové testovanie v areáli U. S. Steel Košice (USSK) od 8. januára do piatkového poludnia pretestovali celkom 4695 ľudí. Z toho 173 bolo pozitívnych na ochorenie COVID-19, čo predstavuje 3,68 percenta. Informoval o tom oceliarsky podnik.



Testovacie miesto v oceliarňach pracuje každý deň od skorého rána, aby tí, ktorí končia nočnú zmenu, mohli bez čakania absolvovať pretestovanie. "Koncom týždňa sa zvýšil počet obyvateľov Košíc, ktorí nie sú zamestnancami fabriky, a to tak, že tvoria až polovicu otestovaných. Zároveň sa postupne zvyšuje pomer pozitívnych testov voči celkovému počtu. Testovacie miesto využívajú aj dodávatelia služieb pracujúci v USSK," uviedol hovorca oceliarní Ján Bača.



Počet zamestnancov podniku s pozitívnym výsledkom testu podľa jeho slov k piatku stúpol na 258. Preliečených bolo približne 500 zamestnancov.



"Vzhľadom na nižšie teploty v najbližších dňoch doplníme ďalšie ohrievače v priestore odberu a odporúčame záujemcom o testovanie, aby si cez webkameru www.usske.sk overili, aké sú čakacie doby," doplnil Bača. Odberové miesto pri budove vonkajších vzťahov je v týchto dňoch otvorené v časoch 6.30 – 11.30 a 13.30 – 18.30 h.



Košické oceliarne sa podľa hovorcu stotožňujú so stanoviskom zamestnávateľských zväzov zo štvrtka (14. 1.) s tým, že ich požiadavky zohľadňujú podmienky, za akých je možné testovanie spustiť v masívnej miere v podnikoch na celom Slovensku. "Naša praktická skúsenosť v U. S. Steel Košice je unikátna, pretože napríklad z hľadiska zabezpečenia ochranných prostriedkov sme boli pripravení na rôzne varianty. Je však potrebné brať do úvahy, že aj menšie firmy by sa mohli zapojiť. Keďže nemajú skúsenosť s logistikou a zabezpečením celého chodu testovacieho miesta, je potrebná pomoc štátu," konštatoval Bača.



Na druhej strane zamestnávatelia podľa neho majú vysokú mieru zodpovednosti za bezpečné fungovanie fabrík, a teda aj motiváciu na to, aby využili všetky interné organizačné zložky, aby k dnes už bežným opatreniam pridali i pravidelné testovanie.



U. S. Steel Košice s dcérskymi spoločnosťami má zhruba 9500 zamestnancov.