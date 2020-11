Počet pracovníkov v chránenej dielni v Hnúšti sa znížil

Hnúšťa 13. novembra (TASR) – Z piatich na dvoch klesol v uplynulom období počet pracovníkov chránenej dielne pri Mestskom úrade v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese, ktorí majú na starosti sledovanie mestského kamerového systému. Ako TASR v tejto súvislosti povedal primátor Roman Lebeda, k zníženiu počtu zamestnancov došlo po ukončení doby realizácie príslušného projektu.



„Vzhľadom na zmeny Zákonníka práce a s tým spojené príplatky sme vyhodnotili, že doplácanie na mzdy piatich pracovníkov je pre mesto finančne neúnosné. Preto poslanci v rozpočte rozhodli o tom, že do nového projektu budeme počítať iba s jedným pracovníkom a schválili menej financií,“ ozrejmil Lebeda s tým, že neskôr v rámci zmeny rozpočtu na jar 2020 vyčlenili peniaze ešte na jedného zamestnanca.



Takýto stav pracovníkov v chránenej dielni je podľa neho postačujúci, pretože pokryje všetky potrebné časy a zvyšok času kamery nahrávajú záznam. „Ak by boli projektové výzvy, kde spolufinancujeme iba bežných päť percent, určite by sme sa zapojili a dali ťažko zdravotne postihnutým ľuďom prácu. Súčasné projekty chránenej dielne však preplácali pri postihnutí 41 – 70 percent iba 279 eur na zamestnanca mesačne, čo bola iba jedna štvrtina nákladov mesta na tohto zamestnanca,“ vysvetlil Lebeda.



Vďaka zníženiu počtu pracovníkov chránenej dielne podľa neho mesto ušetrilo viac ako 40.000 eur, z ktorých 10.000 eur vyčlenili na rozšírenie kamerového systému a zvyšok investovali do opravy havarijných stavov striech budov v amfiteátri, základnej škole a kultúrnom dome.



Tému chránenej dielne otvorila na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva aj poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie Danka Kiráľová. "Treba nám zabezpečiť, aby dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste fungovalo. Preto som rada, že sa v dielni podarilo udržať zamestnanosť aspoň v podobe dvoch pracovníkov," podotkla Kiráľová.



Upozornila tiež, že jedna kamera mestského kamerového systému monitoruje mimo pracovných hodín aj mestskú skládku odpadu, ktorú samospráva musí kontrolovať.



Chránená dielňa v Hnúšti bola zriadená za bývalého primátora a terajšieho krajského poslanca Michala Bagačku. „Vždy som zastával myšlienku, že kamerový systém je efektívny vtedy, keď pred kamerami aj niekto reálne sedí, nielen si ráno pozrie, čo sa stalo,“ skonštatoval pre TASR.



Celodenné sledovanie kamier podľa neho mesto síce niečo stálo, ale výsledný efekt bol obrovský. „Napríklad u nás vymizli krádeže v oblastiach, ktoré kamery monitorovali. Zlepšila sa dopravná situácia. Efektívnosť teda bola podľa mňa veľmi dobrá a zníženie počtu zamestnancov pri súčasnom zvýšení počtu kamier vnímam ako zníženie bezpečnosti obyvateľov,“ zakončil Bagačka.