Počet pracovníkov v potravinárstve v 1. kvartáli stúpol o 4,7 %
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - V potravinárskom priemysle SR v 1. štvrťroku 2025 pracovalo 34.066 zamestnancov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet zvýšil o 4,7 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Najvýraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov v 1. štvrťroku 2025 sa podľa nej zaznamenalo vo výrobe a konzervovaní hydiny (o 32,8 %), vo výrobe ostatných potravinárskych výrobkov (o 14,9 %) a vo výrobe cestovín (o 13,8 %).
Výraznejšie zvýšenie počtu zamestnancov sa evidovalo vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov (o 10,5 %), vo výrobe mlynských výrobkov (o 6,9 %) a v odvetví stáčania prírodných minerálnych vôd a výroby nealko nápojov (o 6,0 %).
Priemerný počet zamestnancov sa v sledovanom období zvýšil v odvetví spracovania a konzervovania ovocia a zeleniny (o 3,4 %), vo výrobe a spracovaní mlieka (o 2,9 %), vo výrobe pekárskych vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov (o 2,4 %), vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov (o 1,6 %), vo výrobe rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (o 1,0 %), vo výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek (o 0,8 %) a vo výrobe hroznového vína (o 0,4 %).
Naopak, najvýraznejšie medziročné zníženie počtu zamestnancov v 1. štvrťroku 2025 nastalo vo výrobe destilovaných alkoholických nápojov (o 13,8 %). Zníženie priemerného počtu zamestnancov sa evidovalo vo výrobe piva a sladu (o 2,7 %), vo výrobe mäsových výrobkov vrátane hydinových (o 1,8 %) a vo výrobe hotových krmív (o 0,5 %).
