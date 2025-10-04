< sekcia Ekonomika
Počet pracovníkov v potravinárstve v 2. kvartáli stúpol o 4,6 %
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - V potravinárskom priemysle SR v 2. štvrťroku 2025 pracovalo 34.164 zamestnancov. Oproti tomu istému obdobiu roka 2024 sa ich počet zvýšil o 4,6 %. Uviedla to pre TASR Mária Hvozdíková z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Najväčší skok je podľa nej vo výrobe a konzervovaní hydiny, túto prácu v 2. štvrťroku 2025 robilo oproti minulému roku o 30,8 % viac zamestnancov. Výraznejší nárast v zamestnanosti oproti minulému roku, za spomínané obdobie, sa tiež zaznamenal vo výrobe ostatných potravinárskych výrobkov (o 16,7 %), vo výrobe cestovín (o 9,9 %) a vo výrobe trvanlivých pekárskych výrobkov (o 9,3 %).
Naopak najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov v 2. štvrťroku 2025 podľa Hvozdíkovej nastalo vo výrobe destilovaných alkoholických nápojov (o 13,4 %).
Dodala, že v 2. štvrťroku 2025 bola priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle 1539 eur, čo je o 98 eur viac oproti 2. štvrťroku 2024. Medziročne si prilepšili zamestnanci vo výrobe piva a skladu, kde sa priemerná mesačná mzda zvýšila oproti 2. štvrťroku 2024 o 12 %.
