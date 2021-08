Počet pracovných inzerátov na prácu v zahraničí je vyšší než vlani

Bratislava 12. augusta (TASR) - Počet pracovných inzerátov na portáli Profesia.sk, ktoré ponúkajú prácu v zahraničí, je oproti vlaňajšku celkovo vyšší. Pre TASR to uviedla PR manažérka portálu Nikola Richterová.



"Aktuálne evidujeme 1613 aktívnych pracovných ponúk za hranicami Slovenska," vyčíslila Richterová a dodala, že najviac inzerátov je z oblastí výroby, strojárstva, dopravy - špedície a logistiky a elektrotechniky či energetiky.



Nárast však portál eviduje aj pri sezónnych prácach, ako sú napríklad segmenty cestovný ruch, gastro, hotelierstvo či poľnohospodárstvo.



"Keď pozrieme na cestovný ruch, gastro a hotelierstvo, tak v 2. štvrťroku 2021 uverejnili firmy 178 pracovných ponúk do zahraničia. V júli potom pribudlo ďalších 71 ponúk. Vlani to bolo za 2. kvartál iba 27 ponúk a za júl 2020 ďalších 27 inzerátov. Nárast je preto viditeľný," porovnala Richterová. V súčasnosti je možné na portáli nájsť 61 aktívnych ponúk v tomto segmente za hranicami Slovenska. "Najviac ponúk vidíme v Rakúsku, Českej republike a v Nemecku. Z konkrétnych pozícií ide najmä o kuchárov, čašníkov, pomocnú silu do kuchyne a pomocných kuchárov," dodala PR manažérka.



V oblasti poľnohospodárstva uverejnili firmy na portáli v 2. štvrťroku 62 zahraničných pracovných ponúk. V júli potom pribudlo ďalších 22 ponúk. "Vlani to bolo za 2. štvrťrok iba 30 ponúk a v júli 2020 uverejnili v tomto sektore firmy 19 ponúk do zahraničia," porovnala Richterová. Aktuálne je na portáli 21 aktívnych ponúk na takúto prácu v zahraničí. Najviac ponúk podľa Richterovej možno vidieť v Holandsku a Rakúsku. Zamestnávatelia vyhľadávajú najmä pomocných pracovníkov a zberačov. "Aktuálne možno vidieť najmä zberačov či pracovníkov na čistenie a spracovanie kvetov a paradajok," uzavrela Richterová.