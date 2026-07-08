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Súboj o prácu: Na inzeráty reaguje oveľa viac ľudí
Zamestnávatelia zverejnili na portáli 117.830 ponúk.
Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - Počet pracovných ponúk zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk sa za prvý polrok medziročne znížil o 14 %. Vzrástol, naopak, ponúkaný plat aj záujem uchádzačov. V stredu o tom informovala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Najvýraznejší pokles počtu ponúk evidoval portál v inzerátoch zo Žilinského a Bratislavského kraja. Najmenší úbytok, iba 3 %, bol v Košickom kraji.
Zamestnávatelia zverejnili na portáli 117.830 ponúk. V prípade textilného priemyslu portál eviduje úbytok ponúk až o tretinu. O viac ako 20 % klesol počet inzerátov v pomocných prácach, poľnohospodárstve a potravinárstve, v umení, zákazníckej podpore, telekomunikáciách a vo vodohospodárstve a životnom prostredí.
Na druhej strane takmer rovnaké množstvo inzerátov ako vlani zverejnili zamestnávatelia v baníctve, lízingu, zdravotníctve, vrcholovom manažmente, poisťovníctve a v informačných technológiách. Najviac pracovných príležitostí poskytol obchod, výroba, manažment, doprava a logistika a administratíva. Zamestnávatelia mali najväčší záujem o predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, odborných predajcov a skladníkov.
V porovnaní s prvým polrokom minulého roka sa o 7 % alebo o 110 eur zvýšil ponúkaný plat, a to v priemere na 1678 eur. O viac ako 10 % stúpla priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch zo štátnej správy a samosprávy, v chemickom priemysle, umení a v telekomunikáciách. Najmiernejší rast, do 3 %, zaznamenal marketing, bankovníctvo a ekonomika.
Uchádzači o prácu boli v 1. polroku aktívnejší než vlani. Na jeden inzerát zareagovalo v priemere 36 uchádzačov, čo je o osem viac ako v rovnakom období vlani. Najväčší záujem mali o prácu v administratíve, pomocných prácach a v zákazníckej podpore. Naopak, najmenej reakcií na ponuku zaznamenali telekomunikácie, zdravotníctvo, elektrotechnika a energetika, farmaceutický priemysel a strojárstvo.
Zamestnávatelia zverejnili na portáli 117.830 ponúk. V prípade textilného priemyslu portál eviduje úbytok ponúk až o tretinu. O viac ako 20 % klesol počet inzerátov v pomocných prácach, poľnohospodárstve a potravinárstve, v umení, zákazníckej podpore, telekomunikáciách a vo vodohospodárstve a životnom prostredí.
Na druhej strane takmer rovnaké množstvo inzerátov ako vlani zverejnili zamestnávatelia v baníctve, lízingu, zdravotníctve, vrcholovom manažmente, poisťovníctve a v informačných technológiách. Najviac pracovných príležitostí poskytol obchod, výroba, manažment, doprava a logistika a administratíva. Zamestnávatelia mali najväčší záujem o predavačov, administratívnych pracovníkov, operátorov výroby, odborných predajcov a skladníkov.
V porovnaní s prvým polrokom minulého roka sa o 7 % alebo o 110 eur zvýšil ponúkaný plat, a to v priemere na 1678 eur. O viac ako 10 % stúpla priemerná ponúkaná mzda v inzerátoch zo štátnej správy a samosprávy, v chemickom priemysle, umení a v telekomunikáciách. Najmiernejší rast, do 3 %, zaznamenal marketing, bankovníctvo a ekonomika.
Uchádzači o prácu boli v 1. polroku aktívnejší než vlani. Na jeden inzerát zareagovalo v priemere 36 uchádzačov, čo je o osem viac ako v rovnakom období vlani. Najväčší záujem mali o prácu v administratíve, pomocných prácach a v zákazníckej podpore. Naopak, najmenej reakcií na ponuku zaznamenali telekomunikácie, zdravotníctvo, elektrotechnika a energetika, farmaceutický priemysel a strojárstvo.