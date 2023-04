Počet pracovných ponúk sa v 1. štvrťroku medziročne znížil

Bratislava 12. apríla (TASR) - Zamestnávatelia uverejnili od začiatku januára do konca marca takmer 80.000 ponúk, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka približne o 13.000 inzerátov menej. Informovala o tom manažérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Profesia Nikola Richterová.



"Trh práce oproti vlaňajšku ochladol," zhodnotila Richterová. Počet ponúk za prvé tri mesiace tohto roka bol však podľa nej napriek medziročnému poklesu druhý najvyšší v 26-ročnej histórii pracovného portálu. "Ponuka voľných pracovných miest je tak z pohľadu uchádzačov stále priaznivá," dodala.



Skúsenosti pracovného portálu nasvedčujú, že druhý kvartál by mohol priniesť viac ponúk ako ten prvý. "Počas apríla, mája a júna totiž firmy uverejňujú každoročne viac príležitostí ako počas prvých troch mesiacov roka," vysvetlila Richterová. Výnimkou bol doteraz pandemický rok 2020 a druhý štvrťrok priniesol menej pracovných príležitostí ako ten prvý.



Spomedzi pracovných príležitostí, ktoré sú vhodné pre ľudí s vyštudovanou vysokou školou, bolo najviac ponúk v informačných technológiách (IT), manažmente, školstve, ekonomike a účtovníctve či v obchode. Spomedzi titulovaných ľudí potrebujú firmy najviac nových zamestnancov na pozície programátorov, finančných analytikov či učiteľov.



V ponukách, ktoré vyžadujú maturitu, uverejňovali firmy najviac inzerátov v obchode, administratíve, ekonomike a účtovníctve a v IT. Spomedzi konkrétnych pozícií išlo najčastejšie o administratívnych pracovníkov, obchodných zástupcov či odborných predajcov.



Po dvoch rokoch sa zvýšil počet reagujúcich uchádzačov na pracovné ponuky. Aktuálne na jeden pracovný inzerát, ktorý bol uverejnený na uvedenom portáli, zareagovalo v priemere takmer 18 ľudí. Keď zverejnila spoločnosť pracovný inzerát počas vlaňajšieho prvého kvartálu, dostala v priemere 13 životopisov.



Podľa veľkosti konkurencie medzi uchádzačmi sa hľadá práca najjednoduchšie v Trenčianskom kraji. Na pracovnú ponuku tam zareaguje v priemere 12 ľudí.



Na východe SR je priemerný počet odoslaných životopisov na pracovnú ponuku viac ako 20. V Prešovskom kraji zareaguje na pracovný inzerát v priemere 23 ľudí a v Košickom kraji 27.