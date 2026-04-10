Počet predaných elektromobilov v Holandsku rýchlo rastie
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 10. apríla (TASR) - Začiatkom tohto roka bolo v Holandsku viac ako dva milióny plne elektrických, hybridných alebo plug-in hybridných áut, čo je takmer o štvrtinu viac ako v predchádzajúcom roku. Viac ako každé piate osobné auto je teraz plne alebo čiastočne elektrické. Na správu holandského štatistického úradu (CBS) upozornili viaceré holandské médiá, informuje spravodajca TASR.
Začiatkom roka 2026 bolo v Holandsku 9,4 milióna osobných áut, čo je takmer o dve percentá viac ako v predchádzajúcom roku. Podľa oznámenia CBS tento rast možno pripísať výlučne autám s elektromotormi.
Hybridné autá majú elektromotor a spaľovací motor, ale nemajú zásuvku na nabíjanie batérie. Plug-in hybridy majú spaľovací motor a elektromotor s batériou, ktorú je možné zapojiť na nabíjanie. Počet plug-in hybridov vzrástol v minulom roku najviac (o 40 %). Počet plne elektrických osobných áut sa zvýšil o 22 percent na takmer 700.000 kusov.
Hybridné autá sú v Holandsku najbežnejším elektrickým vozidlom, na holandských cestách ich je v súčasnosti v prevádzke okolo 800.000. Toto číslo sa v porovnaní s januárom minulého roka zvýšilo o 19 percent a v porovnaní s rokom 2019 takmer štvornásobne.
V roku 2018 malo niečo vyše 11 percent všetkých predaných nových osobných automobilov elektromotor. V minulom roku to bolo 86 percent. Zároveň podiel benzínových automobilov klesol zo 75 na 13 percent. Podľa zistení CBS naftové autá nie sú v Holandsku populárne už niekoľko rokov - iba jedno percento všetkých predaných nových automobilov jazdí na naftu.
V posledných týždňoch bol záujem o elektromobily vyšší ako kedykoľvek predtým, keďže ceny pohonných látok rapídne vzrástli v dôsledku vojny v Iráne. Obchodné združenie Bovag upozornilo, že zrazu sú veľmi žiadané najmä ojazdené elektromobily.
Plne elektrické vozidlá sú ešte stále relatívne drahé. Neprekvapuje preto, že obce s najvyšším počtom elektromobilov v pomere k počtu obyvateľov sú všetky bohaté: Rozendaal, Blaricum, Laren v severnom Holandsku a Bloemendaal na západe krajiny. V týchto obciach majú majitelia automobilov zvyčajne aj vlastné príjazdové cesty, kde si môžu svoje autá nabíjať na vlastnej nabíjacej stanici, čo je lacnejšie ako používanie verejnej nabíjacej stanice.
Obce s najmenším počtom elektromobilov na 1000 obyvateľov sú Schiermonnikoog, Amsterdam, Vlieland a Groningen, uvádza CBS.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
