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Počet predaných jazdených áut v prvom polroku klesol o 13 %
Ich priemerná cena vzrástla o 6 %, čo predstavuje takmer 750 eur, na viac ako 13.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Na slovenskom sekundárnom trhu sa v prvom polroku 2026 predalo vyše 227.000 jazdených vozidiel. Medziročne to bolo menej o 35.000 áut alebo 13 %. Ich priemerná cena vzrástla o 6 %, čo predstavuje takmer 750 eur, na viac ako 13.000 eur. Priemerný vek „jazdeniek“ sa znížil z 12 na 11 rokov, mali najazdených viac ako 172.000 kilometrov, zhruba o 2000 kilometrov menej ako pred rokom. Vyplýva to z analýzy celého trhu s jazdenými vozidlami, ktorú pripravili experti Aures Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA Auto a Mototechna.
Kým celý trh padá, najmä predaje vozidiel cez inzeráty medzi bežnými ľuďmi, veľké bazáre to zatiaľ nepocítili. „Ako najväčší hráč na trhu s jazdenými autami v stredoeurópskom regióne si držíme mierny rast. V celej skupine Aures Holdings sme medziročne v predajoch vyrástli o 0,5 %, na Slovensku sme zaznamenali medziročný vzostup o 0,7 %,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová. Podľa nej to naznačuje, že kupujúci sa zrejme čiastočne presúvajú z neorganizovaného na organizovaný sekundárny trh s autami.
Ojazdené vozidlá sa predávali celkovo na trhu pomalšie. „Kým v prvom polroku 2025 zostalo auto v inzertnej ponuke v priemere 48 dní, tento rok sa priemerná doba predaja predĺžila na 56, teda o osem dní. To môže naznačovať opatrnejšie správanie kupujúcich a ich dlhšie zvažovanie konečného výberu z ponúkaných automobilov,“ priblížila Topolová.
Porovnanie predajov jazdených áut za tohtoročný a minuloročný jún zároveň ukázalo, že motoristi viac siahajú aj po drahších vozidlách. Počet predaných kusov s cenou do 4000 eur medziročne klesol zhruba o pätinu. Pokles o 16 % zaznamenali autá za 4000 až 8000 eur a podobne padli aj predaje vozidiel za 8000 až 10.000 eur. Predaje v cenovej kategórii 20.000 až 25.000 eur vzrástli o 14 %. Mierne stúpol aj záujem o autá za 25.000 až 30.000 eur. Pri úplne najdrahších modeloch s cenovkou viac ako 40.000 eur dopyt klesol o 8 %.
Najdrahšie jazdené vozidlá sa v júni predávali v Bratislavskom kraji, kde priemerná cena presiahla 18.000 eur. Vozidlá tu boli zároveň najmladšie v SR, s priemerným vekom deväť rokov, a mali aj najnižší nájazd - vyše 152.000 kilometrov. Najnižšie priemerné ceny boli v Banskobystrickom kraji (10.404 eur). V tomto regióne mali autá najviac najazdených kilometrov (zhruba 184.500) pri veku 12 rokov.
V júni tvorili predané dieselové vozidlá 57 %, kým pred rokom to bolo 60 %. Benzínové autá sa držia okolo 35 %. Počet predaných elektromobilov vzrástol na vyše 1400 za mesiac, o viac ako 50 %. Ich podiel na trhu sa zvýšil na takmer 4 %. Hybridov sa predalo takmer 1100, o tretinu viac ako pred rokom. Elektromobily aj hybridy zároveň patria medzi najmladšie vozidlá s vekom štyri roky.
„Na trhu čoraz jasnejšie vidieť postupnú generačnú obmenu vozového parku. Motoristi na Slovensku čoraz viac vyhľadávajú mladšie autá s automatickou prevodovkou, modernejšími pohonmi a lepšou výbavou. Výraznejšie rastie záujem o elektromobily a hybridy, no zároveň sa z trhu postupne vytrácajú úplne najlacnejšie a prestarnuté vozidlá,“ zhodnotila Topolová.
Kým celý trh padá, najmä predaje vozidiel cez inzeráty medzi bežnými ľuďmi, veľké bazáre to zatiaľ nepocítili. „Ako najväčší hráč na trhu s jazdenými autami v stredoeurópskom regióne si držíme mierny rast. V celej skupine Aures Holdings sme medziročne v predajoch vyrástli o 0,5 %, na Slovensku sme zaznamenali medziročný vzostup o 0,7 %,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová. Podľa nej to naznačuje, že kupujúci sa zrejme čiastočne presúvajú z neorganizovaného na organizovaný sekundárny trh s autami.
Ojazdené vozidlá sa predávali celkovo na trhu pomalšie. „Kým v prvom polroku 2025 zostalo auto v inzertnej ponuke v priemere 48 dní, tento rok sa priemerná doba predaja predĺžila na 56, teda o osem dní. To môže naznačovať opatrnejšie správanie kupujúcich a ich dlhšie zvažovanie konečného výberu z ponúkaných automobilov,“ priblížila Topolová.
Porovnanie predajov jazdených áut za tohtoročný a minuloročný jún zároveň ukázalo, že motoristi viac siahajú aj po drahších vozidlách. Počet predaných kusov s cenou do 4000 eur medziročne klesol zhruba o pätinu. Pokles o 16 % zaznamenali autá za 4000 až 8000 eur a podobne padli aj predaje vozidiel za 8000 až 10.000 eur. Predaje v cenovej kategórii 20.000 až 25.000 eur vzrástli o 14 %. Mierne stúpol aj záujem o autá za 25.000 až 30.000 eur. Pri úplne najdrahších modeloch s cenovkou viac ako 40.000 eur dopyt klesol o 8 %.
Najdrahšie jazdené vozidlá sa v júni predávali v Bratislavskom kraji, kde priemerná cena presiahla 18.000 eur. Vozidlá tu boli zároveň najmladšie v SR, s priemerným vekom deväť rokov, a mali aj najnižší nájazd - vyše 152.000 kilometrov. Najnižšie priemerné ceny boli v Banskobystrickom kraji (10.404 eur). V tomto regióne mali autá najviac najazdených kilometrov (zhruba 184.500) pri veku 12 rokov.
V júni tvorili predané dieselové vozidlá 57 %, kým pred rokom to bolo 60 %. Benzínové autá sa držia okolo 35 %. Počet predaných elektromobilov vzrástol na vyše 1400 za mesiac, o viac ako 50 %. Ich podiel na trhu sa zvýšil na takmer 4 %. Hybridov sa predalo takmer 1100, o tretinu viac ako pred rokom. Elektromobily aj hybridy zároveň patria medzi najmladšie vozidlá s vekom štyri roky.
„Na trhu čoraz jasnejšie vidieť postupnú generačnú obmenu vozového parku. Motoristi na Slovensku čoraz viac vyhľadávajú mladšie autá s automatickou prevodovkou, modernejšími pohonmi a lepšou výbavou. Výraznejšie rastie záujem o elektromobily a hybridy, no zároveň sa z trhu postupne vytrácajú úplne najlacnejšie a prestarnuté vozidlá,“ zhodnotila Topolová.