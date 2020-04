Počet predplatiteľov Netflixu v 1. kvartáli prudko vzrástol

Los Gatos 22. apríla (TASR) – Počet predplatiteľov streamovacej služby Netflix sa v 1. kvartáli zvýšil o 15,8 milióna. To bol viac než dvojnásobok v porovnaní s odhadmi firmy. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá núti ľudí zostávať doma. Netflix však varoval, že po skončení karanténnych opatrení sa rast zrejme spomalí.



Celkový počet predplatiteľov dosiahol 182,9 milióna. Na porovnanie, Netflix počítal s nárastom ich počtu len o 7 miliónov.



Firma tiež uviedla, že pre zastavenie hollywoodskych produkcií sa odložili niektoré výdavky do obsahu, čo zvýšilo voľný cash flow, ale tiež to znamená odloženie zverejnenia niektorých titulov, väčšinou o jeden štvrťrok.



Tržby za prvé tri mesiace tohto roka vzrástli o 27,7 % na 5,77 miliardy USD (5,32 miliardy eur) zo 4,52 milióna USD. Zisk sa zvýšil na 709 miliónov USD alebo 1,57 USD na akciu z 344 miliónov USD alebo 0,76 USD na akciu v rovnakom období vlani.



Akcia Netflixu v poburzovom obchodovaní vyskočila na nové historické maximum, keď si pripísala 4,8 % a dostala sa na 454,80 USD. Trhová kapitalizácia Netflixu je aktuálne väčšia než spoločnosti Disney, ktorá takisto prednedávnom vstúpila na streamovací trh, alebo energetického koncernu ExxonMobil.