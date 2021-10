Netflix prilákal za tri mesiace viac predplatiteľov, než sa očakávalo

Los Gatos 20. októbra (TASR) - Netflix vďaka seriálovým hitom, ako sú Money Heist, Sex Education a Squid Game, zvýšil v 3. kvartáli počet predplatiteľov viac, než sa očakávalo.



Počet predplatiteľov po celom svete za tri mesiace od júla do septembra stúpol o 4,38 milióna na 213,56 milióna, uviedol Netflix v utorok (19. 10.) večer po zatvorení burzy v USA. To bolo viac, než prognózovala väčšina analytikov. Netflix pôvodne očakával, že sa počet predplatiteľov zvýši len o 3,5 %.



Problémom je stagnácia v USA a Kanade, kde počet predplatiteľov v 3. štvrťroku stúpol len o 70.000. Za uplynulých 12 mesiacov sa v regióne zvýšil len o 1 milión.



Čistý zisk v 3. kvartáli vyskočil o viac než 80 % na 1,45 miliardy USD (1,24 miliardy eur) alebo 3,19 USD na akciu zo 790 miliónov alebo 1,74 % na akciu v rovnakom období v minulom roku. Analytici počítali so ziskom vo výške 2,56 USD na akciu.



Tržby vzrástli o 16,3 % na 7,48 miliardy USD zo 6,44 miliardy USD. To bolo v súlade s prognózami analytikov.



Netflix očakáva, že v poslednom štvrťroku zvýši počet predplatiteľov o 8,5 milióna. Tržby mali dosiahnuť 7,71 miliardy USD a zisk na akciu 80 centov.



(1 EUR = 1,1655 USD)